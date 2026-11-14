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Microsoft की सर्विस दोबारा पटरी पर लौटी, लगा 36 घंटे का समय, काम करने लगे Outlook और Teams

Microsoft की सर्विस दोबारा पटरी पर लौट आई हैं. कंपनी ने बताया कि सभी समस्याओं को फिक्स कर दिया है. यह सर्विस 12 नवंबर को प्रभावित हुई थीं, जिसको ठीक करने में करीब 36 घंटे का समय लगा है. इस दौरान आउटलुक, Teams, Copilot, SharePoint, planner, To do और अन्य ऑफिस एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही थी.

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Microsoft server recover
Microsoft server recover

Microsoft ने लंबे आउटेज के बाद अपनी सर्विस को दोबारा ठीक कर लिया है. लगभग 36 घंटे तक माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस काम नहीं कर रही थीं. अब सर्विस पूरी तरह से रिकवर कर चुकी हैं और अपना काम करना शुरू कर दिया है. इसमें Outlook, Teams, Copilot आदि के नाम शामिल हैं. 

माइक्रोसॉफ्ट ने शनिवार को जानकारी दी है कि 14 नवंबर को तकनीकी समस्या को ठीक किया जा चुका है. इसकी मदद से उन लाखों यूजर्स को फायदा होगा जिन्हें ऑफिस के टूल्स, ईमेल्स और दूसरी सर्विस इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही थी. 

Microsoft के इस आउटेज के चलते दुनियाभर की कंपनियों को नुकसान हुआ है. एक अनुमान है कि इससे हर घंटे 94 लाख रुपये का नुकसान हो रहा था. पूरे 36 घंटे में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. हालांकि अभी सही आकलन सामने नहीं आया है. 

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माइक्रोसॉफ्ट आउटेज में 70 देश प्रभावित

रिपोर्ट में बताया है कि इस आउटेज के चलते करीब 70 देश प्रभावित हुए हैं. माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज के चलते कंपनियों, सरकारी संस्थानों और आम यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा.  माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि अब उनके करोड़ों यूजर्स Outlook, Teams और Copilot यूजर्स सर्विस का फायदा उठा सकेंगे. 

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माइक्रोसॉफ्ट ने मांगी माफी 

माइक्रोसॉफ्ट ने इस बड़े आउटेज के लिए माफी मांगी है और इस पर एक डिटेल्स रिपोर्ट जारी करने का वादा किया है. रिपोर्ट में बताया जाएगा कि आखिर यह समस्या क्यों और कैसे हुई. 

यह भी पढ़ें: Microsoft ने कहा Sorry, 30 घंटे के बाद भी नहीं हुई फुल रिकवरी, हो रहा करोड़ों का नुकसान

माइक्रसॉफ्ट का पोस्ट 

12 नवंबर से ठप हुईं थीं सर्विस 

माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस 12 नवंबर से ठप हुईं थीं, उस समय यूजर्स को मेल बॉक्स एक्सेस करने में परेशानी आ रही थी. फिर यह समस्या आउटलुक, Teams, Copilot, SharePoint, planner, To do और अन्य ऑफिस एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में परेशानी आने लगी. इस दौरान कई कंपनियों को करोड़ों रुपये का नुकसान भी हुआ है. 

यह भी पढ़ें: Microsoft Outage : जब 2 साल पहले भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस हो गई थीं ठप, फिर 50,906 करोड़ का हुआ नुकसान

तकनीकी समस्या को बताया है वजह 

माइक्रोसॉफ्ट ने इस घटना के पीछे की वजह एक तकनीकी समस्या को बताया है. कंपनी ने बताया कि नेटवर्क कैपिसिटी को अपग्रेड करने के दौरान यह समस्या सामने आई है. साथ ही कंपनी ने बताया इसमें साइबर अटैक और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एजेंट की कोई भूमिका नहीं थी.

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