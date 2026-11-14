Microsoft की सर्विस दोबारा पटरी पर लौटी, लगा 36 घंटे का समय, काम करने लगे Outlook और Teams

Microsoft ने लंबे आउटेज के बाद अपनी सर्विस को दोबारा ठीक कर लिया है. लगभग 36 घंटे तक माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस काम नहीं कर रही थीं. अब सर्विस पूरी तरह से रिकवर कर चुकी हैं और अपना काम करना शुरू कर दिया है. इसमें Outlook, Teams, Copilot आदि के नाम शामिल हैं.

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माइक्रोसॉफ्ट ने शनिवार को जानकारी दी है कि 14 नवंबर को तकनीकी समस्या को ठीक किया जा चुका है. इसकी मदद से उन लाखों यूजर्स को फायदा होगा जिन्हें ऑफिस के टूल्स, ईमेल्स और दूसरी सर्विस इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही थी.

Microsoft के इस आउटेज के चलते दुनियाभर की कंपनियों को नुकसान हुआ है. एक अनुमान है कि इससे हर घंटे 94 लाख रुपये का नुकसान हो रहा था. पूरे 36 घंटे में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. हालांकि अभी सही आकलन सामने नहीं आया है.

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज में 70 देश प्रभावित

रिपोर्ट में बताया है कि इस आउटेज के चलते करीब 70 देश प्रभावित हुए हैं. माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज के चलते कंपनियों, सरकारी संस्थानों और आम यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा. माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि अब उनके करोड़ों यूजर्स Outlook, Teams और Copilot यूजर्स सर्विस का फायदा उठा सकेंगे.

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माइक्रोसॉफ्ट ने मांगी माफी

माइक्रोसॉफ्ट ने इस बड़े आउटेज के लिए माफी मांगी है और इस पर एक डिटेल्स रिपोर्ट जारी करने का वादा किया है. रिपोर्ट में बताया जाएगा कि आखिर यह समस्या क्यों और कैसे हुई.

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माइक्रसॉफ्ट का पोस्ट

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete. — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

12 नवंबर से ठप हुईं थीं सर्विस

माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस 12 नवंबर से ठप हुईं थीं, उस समय यूजर्स को मेल बॉक्स एक्सेस करने में परेशानी आ रही थी. फिर यह समस्या आउटलुक, Teams, Copilot, SharePoint, planner, To do और अन्य ऑफिस एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में परेशानी आने लगी. इस दौरान कई कंपनियों को करोड़ों रुपये का नुकसान भी हुआ है.

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तकनीकी समस्या को बताया है वजह

माइक्रोसॉफ्ट ने इस घटना के पीछे की वजह एक तकनीकी समस्या को बताया है. कंपनी ने बताया कि नेटवर्क कैपिसिटी को अपग्रेड करने के दौरान यह समस्या सामने आई है. साथ ही कंपनी ने बताया इसमें साइबर अटैक और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एजेंट की कोई भूमिका नहीं थी.

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