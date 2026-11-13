Microsoft Outage: धीरे धीरे पटरी पर लौट रही सर्विस, अरबों डॉलर का हुआ नुकसान, कंपनी ने मांगी माफी

Microsoft 365 की सेवाओं में आई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी दूसरे दिन भी जारी रही. माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल समेत कंपनी की कई सेवाएं प्रभावित हैं. हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में अपने प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्सों को ठीक करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. अब वहां धीरे-धीरे ट्रैफिक बहाल किया जा रहा है. बता दें कि 18 घंटे से ज्यादा हो गए और दुनिया भर में ज्यादातर लोगों के लिए आउटलुक काम नहीं कर रहा है. धीरे धीरे सर्विस बहाल हो रही है.

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कंपनी के मुताबिक, यूजर्स के मेलबॉक्स में सुधार हो रहा है और देरी से प्रोसेस होने वाले ईमेल भी धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. इसके बावजूद कुछ यूजर्स को रुक-रुककर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

Microsoft के सर्विस हेल्थ पेज पर शुक्रवार शाम 4:30 बजे तक Microsoft 365 की बिजनेस और एंटरप्राइज सेवाओं के साथ उसके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए भी 'Service Degradation' यानी सेवाओं में गिरावट का अलर्ट दिख रहा था. इसका मतलब है कि कंपनी ने कुछ सर्विसेज में सुधार के बावजूद पूरी तरह सामान्य स्थिति लौटने की पुष्टि नहीं की थी.

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माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि अब उसका ध्यान एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में किए गए रिकवरी के उपायों को दूसरे प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने पर है. इसके साथ ही कंपनी ईमेल की लंबित कतारों और बैकलॉग को कम करने में जुटी है, ताकि जिन यूजर्स के मेल अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें धीरे-धीरे डिलीवर किया जा सके.

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माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया प्रेसिडेंट ने मांगी माफी

Microsoft India और South Asia के प्रेसिडेंट पुनीत चंदोक ने LinkedIn पर एक पोस्ट में इस आउटेज से ग्राहकों को हुई परेशानी के लिए खेद जताया. उन्होंने कहा कि कंपनी की ग्लोबल टीमें समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं.

चंदोक ने कहा, 'आज के आउटेज से हमारे कई ग्राहकों को जो परेशानी हुई है, उसके लिए हमें खेद है. हमारी ग्लोबल टीमें इस समस्या को हल करने के लिए पूरी तेजी से काम कर रही है'

साइबर अटैक नहीं, कई सर्वर अचानक हुए थे अनअवेलेबल

कंपनी ने साफ किया है कि उसे इस आउटेज के पीछे किसी साइबर हमले या दुर्भावनापूर्ण ऐक्टिविटी का संकेत नहीं मिला है. कंपनी में Copilot, Agents और Platform के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट चार्ल्स लामाना ने X पर पोस्ट कर कहा कि इस घटना के पीछे किसी गलत इरादे से की गई ऐक्टिविटी या साइबर हमले का कोई संकेत नहीं है.

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माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस स्टेटस पेज पर भी कहा गया कि कंपनी को इस घटना से जुड़ी किसी गलत गतिविधि का सबूत नहीं मिला है. कंपनी ने यह भी कहा है कि समस्या पूरी तरह ठीक होने के बाद वह एक डिटेल्ड पोस्ट-इंसिडेंट रिपोर्ट जारी करेगी. इस रिपोर्ट में आउटेज की असली वजह यानी रूट कॉज और उसे ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी.

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कंपनी ने X पर यह भी बताया कि उसके सिस्टम पर दबाव यूजर्स की ओर से अचानक ज्यादा ट्रैफिक आने के कारण नहीं पड़ा था. इसके बजाय कई सर्वर अप्रत्याशित रूप से अनुपलब्ध हो गए थे. जब कुछ सर्वर ने काम करना बंद किया तो बाकी सर्वर पर दबाव बढ़ गया और सेवाओं में रुकावट आने लगी.

Outlook में ईमेल नहीं खुल रहे, टीम्स के कैलेंडर पर भी असर

माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, इस आउटेज का असर उन Microsoft 365 फीचर्स पर पड़ा है जो एक्स्चेंज ऑनलाइन और ईमेल सिस्टम के साथ काम करते हैं. जो फीचर्स एक्स्चेंज ऑनलाइन पर निर्भर नहीं हैं, वे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं.

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इस गड़बड़ी के कारण कई यूजर्स आउटलुक के वेब वर्जन और डेस्कटॉप ऐप के जरिए अपना मेलबॉक्स नहीं खोल पा रहे थे. कुछ लोगों के ईमेल भेजने और पाने में भी देरी हुई. माइक्रोसॉफ्ट ने अब मेलबॉक्स एक्सेस और ईमेल प्रोसेसिंग में सुधार की जानकारी दी है, लेकिन कंपनी ने यह भी कहा है कि कुछ यूजर्स को अभी रुक-रुककर परेशानी हो सकती है.

टीम्स की सभी सुविधाएं बंद नहीं हुई थीं. यूजर्स मीटिंग और कॉल में शामिल हो पा रहे थे. ग्रुप चैट और चैनल मैसेज जैसी मुख्य सुविधाएं भी काम कर रही थीं. हालांकि, कैलेंडर से जुड़े कुछ कामों में परेशानी आ रही थी. इसकी वजह यह है कि टीम्स की कुछ सुविधाएं एक्स्चेंज ऑनलाइन पर निर्भर करती हैं.

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भारत में IndiGo और Akasa Air की ईमेल सर्विस प्रभावित

Microsoft की इस गड़बड़ी का असर भारत में भी देखने को मिला. देश की बड़ी एयरलाइन IndiGo ने बताया कि उसकी ईमेल सपोर्ट सर्विस प्रभावित हुई है. इस वजह से एयरलाइन ग्राहकों के ईमेल प्राप्त नहीं कर पा रही थी. हालांकि, कंपनी ने साफ किया कि उसके दूसरे सपोर्ट चैनल उपलब्ध हैं और यात्री उनके जरिए मदद ले सकते हैं.

Akasa Air ने भी अपनी ईमेल सपोर्ट सर्विस में देरी की जानकारी दी. एयरलाइन ने यात्रियों से कहा कि अगर उन्हें तुरंत मदद चाहिए तो वे उसके 24 घंटे चलने वाले कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क कर सकते हैं या सोशल मीडिया के जरिए अपनी परेशानी बता सकते हैं.

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वहीं, Air India ने कहा कि उसकी फ्लाइट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा है. एयरलाइन के मुताबिक, उसके किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पर फिलहाल कोई रुकावट नहीं आई. ईमेल पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए कंपनी ने अस्थायी रूप से अपने ईमेल दूसरे रास्ते से भेजने की व्यवस्था कर दी थी. इससे उसके पास आने वाले संदेश बिना रुकावट पहुंचते रहे.

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भारत में रात 11 बजे से शुरू हुई थीं शिकायतें

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक, भारत में यूजर्स ने गुरुवार रात करीब 11 बजे से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज में परेशानी की शिकायतें दर्ज करनी शुरू कर दी थीं. रात के दौरान शिकायतों की संख्या में कुछ कमी आई, लेकिन शुक्रवार सुबह 6 बजे के बाद फिर से शिकायतें तेजी से बढ़ने लगीं.

इससे पता चलता है कि समस्या रात भर पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी. सुबह ऑफिस का काम शुरू होने के साथ Outlook और Microsoft 365 इस्तेमाल करने वाले कई यूजर्स को फिर परेशानी का सामना करना पड़ा.

इस गड़बड़ी का असर उन कंपनियों और कर्मचारियों पर ज्यादा पड़ा जो रोजाना ईमेल, मीटिंग, कैलेंडर और फाइल शेयरिंग के लिए Microsoft 365 का इस्तेमाल करते हैं.

माइक्रोसॉफ्ट अब क्या कर रही है?

माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्सों में रिकवरी का काम पूरा कर लिया है और वहां धीरे-धीरे ट्रैफिक बहाल किया जा रहा है. कंपनी अब दूसरे प्रभावित क्षेत्रों में भी यही प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है.

इसके साथ ही ईमेल की लंबित कतारों और बैकलॉग को कम करना उसकी प्राथमिकता है. कंपनी के सामने चुनौती सिर्फ सर्वर को दोबारा चालू करने की नहीं, बल्कि उन लाखों ईमेल को भी सही तरीके से प्रोसेस करने की है जो आउटेज के दौरान देरी से पहुंचे या कतार में अटक गए.

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फिलहाल कुछ यूजर्स के लिए मेलबॉक्स एक्सेस और ईमेल प्रोसेसिंग में सुधार हुआ है, लेकिन Microsoft 365 के स्टेटस पेज पर सेवाओं में गिरावट का अलर्ट जारी था. कंपनी ने पूरी रिकवरी के बाद आउटेज की वजह बताने वाली डिटेल्ड रिपोर्ट जारी करने का भरोसा दिया है. तब तक यूजर्स को कुछ सेवाओं में रुक-रुककर परेशानी हो सकती है.

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