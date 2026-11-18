Old Towel Reuse Ideas: घर में रखे तौलिए जब पुराने, खुरदरे या जगह-जगह से दागदार हो जाते हैं, तो अक्सर लोग उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं. कुछ लोग इन्हें घर के किसी कोने में रखकर भूल जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तौलिए को आप इस्तेमाल के लायक नहीं समझ रहे, वह घर के कई काम आसान कर सकता है?

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पुराने तौलिए से आप बाथरूम मैट, किचन के लिए बर्तन सुखाने वाला कपड़ा, सफाई के लिए पोछा और पालतू जानवरों के लिए आरामदायक बिछावन तक तैयार कर सकते हैं. यहां तक कि घर बदलते समय नाजुक सामान की पैकिंग में भी ये काफी काम आते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अगली बार पुराना तौलिया फेंकने से पहले इसके ये 7 इस्तेमाल जरूर जान लें.



1. पुराने तौलिए से बनाएं बाथरूम मैट: अगर तौलिया पुराना हो गया हो, तो उसे इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बाथरूम में उसे इस्तेमाल करना है. नहाने के बाद फर्श पर पानी फैल जाता है, जिससे फिसलने का डर रहता है. ऐसे में पुराने तौलिए को अच्छी तरह मोड़कर बाथरूम के बाहर बिछा दें. इसकी मोटी और पानी सोखने वाली परत फर्श पर गिरने वाले पानी को सोखने में मदद करेगी. इसे धोना भी आसान है.



2. पालतू जानवरों के लिए बनाएं बिस्तर: अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली है, तो पुराने तौलिए को उनके आराम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे उनके सोने की जगह या पेट बेड में बिछा दें. नहाने के बाद उनके शरीर और गीले पंजों को सुखाने में भी ये काम आएगा. इससे आपको अलग से कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.



3. रसोई में बर्तन सुखाने के आएगा काम: किचन में बर्तन धोने के बाद उन्हें रखने के लिए जगह चाहिए होती है. ऐसे में पुराने साफ तौलिए को बर्तन सुखाने वाले पैड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे रसोई के प्लेटफॉर्म पर बिछाकर धुले हुए बर्तन, गिलास और चम्मच रख दें. तौलिया इनसे टपकने वाले पानी को सोख लेगा. इसके अलावा धुली हुई सब्जियों और फलों को सुखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.



4. पुराने तौलिए से बनाएं टोट बैग: अगर आपको सिलाई करना पसंद है, तो पुराने तौलिए से एक टोट बैग भी बना सकते हैं. इसके लिए तौलिए को बैग की शेप में काटकर किनारों की सिलाई करें और कपड़े की पट्टियों से हैंडल तैयार कर लें. इस बैग का इस्तेमाल घर के छोटे-मोटे सामान रखने या बाजार से हल्की चीजें लाने के लिए किया जा सकता है.



5. नाजुक सामान की पैकिंग में करें इस्तेमाल: घर की अलमारी में कांच का या नाजुक सामान रखते वक्त उनके टूटने का डर रहता है. ऐसे में पुराने तौलिए काफी काम आ सकते हैं. कांच के गिलास, कप, प्लेट, फोटो फ्रेम और दूसरी नाजुक चीजों को तौलिए में लपेटकर रखें. इससे सामान के बीच सीधी टक्कर कम होगी और पैकिंग के दौरान उन्हें सुरक्षा मिलेगी. इस तरीके से पैकिंग मटेरियल की जरूरत भी कम हो सकती है.



6. पुराने तौलिए से बनाएं पोछा पैड: अगर आपके घर में फ्लैट मॉप या पोछा लगाने वाला वाइपर है, तो पुराने तौलिए को उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. तौलिए को मॉप के आकार की शेप के हिसाब से काट लें और जरूरत के हिसाब से उसमें पकड़ने के लिए किनारों पर सिलाई या फिटिंग कर दें. इससे फर्श की सफाई आसानी से की जा सकती है. इस्तेमाल के बाद इसे धोकर दोबारा काम में ले सकते हैं. इससे बार-बार नए मॉप पैड खरीदने का खर्च भी बचेगा.



7. छोटे टुकड़े करके बनाएं सफाई वाले कपड़े: पुराने और बड़े तौलिए को फेंकने के बजाय कैंची से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इनका इस्तेमाल घर में धूल साफ करने, टेबल पोंछने, खिड़कियों की सफाई और किचन के प्लेटफॉर्म को साफ करने के लिए कर सकते हैं. ये कपड़े पानी भी अच्छी तरह सोखते हैं. इस्तेमाल के बाद इन्हें साबुन से धोकर सुखा लें, ताकि गंदगी और बैक्टीरिया जमा न हों.

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