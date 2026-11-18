ब्रिटिश एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन के बारे में सुनकर सभी के मन में एक ही सवाल उमड़ रहा होगा- ये आदमी अब और क्या करेगा? क्योंकि जिन बुलंदियों पर उनके सितारे इस समय हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जल्द ही हॉलीवुड के दिग्गजों में शामिल होने वाले हैं. हैरी पॉटर और ट्वाइलाइट जैसी फिल्मों से दुनियाभर में पहचान बनाने वाले रॉबर्ट अब सिनेमा के सबसे चर्चित जासूस जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने जा रहे हैं.

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16 नवंबर को आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया. वो जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले सातवें एक्टर होंगे. 40 साल के रॉबर्ट पैटिनसन के लिए ये किसी बड़े सपने के सच होने जैसा है. पिछले 20 सालों में उन्होंने कई आइकॉनिक किरदार निभाए हैं, और बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे. रॉबर्ट फिलहाल हॉलीवुड के बैटमैन भी हैं, और अब वो जेम्स बॉन्ड बनने जा रहे हैं.

रॉबर्ट पैटिनसन का करियर एक ऐसे सपने जैसा है, जिसे हर एक्टर अपने जीवन में एक बार देखता है. तो आइए, एक नजर उनके शानदार करियर पर भी डाल ही लेते हैं.

हैरी पॉटर से शुरू हुआ था फिल्मी सफर

रॉबर्ट पैटिनसन का जन्म साउथ-वेस्ट लंदन के बार्न्स में हुआ था. उनके पिता पुरानी और क्लासिक कारों का कारोबार करते थे, जबकि उनकी मां एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करती थीं. बचपन से ही रॉबर्ट को एक्टिंग में दिलचस्पी थी. स्कूल के दिनों में उन्होंने एक थिएटर ग्रुप भी जॉइन किया था.

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साल 2005 में आई फिल्म हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर से उन्हें पहली बड़ी पहचान मिली. इस फिल्म में उन्होंने सेड्रिक डिगरी का किरदार निभाया था. हालांकि, उनकी असली पहचान साल 2008 में आई फिल्म 'ट्वाइलाइट' से बनी. इस फिल्म में वो एडवर्ड कलन के किरदार में नजर आए थे. उनके साथ क्रिस्टन स्टीवर्ट ने बेला स्वान का रोल निभाया था.

फिल्म में दोनों की लव स्टोरी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. पर्दे पर शुरू हुई यह जोड़ी असल जिंदगी में भी करीब आ गई थी. दोनों ने लगभग चार साल तक एक-दूसरे को डेट किया. ट्वाइलाइट सीरीज की पांचों फिल्मों ने दुनियाभर में 3.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी.

ट्वाइलाइट के बाद बदली अपनी इमेज

ट्वाइलाइट की जबरदस्त सफलता के बाद रॉबर्ट के पास बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अलग रास्ता चुना. उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिनमें उनकी एक्टिंग को ज्यादा चुनौती मिल सके. साल 2012 में वो डेविड क्रोननबर्ग की फिल्म कॉस्मोपोलिस में नजर आए. इसके बाद 2016 में आई द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड में उन्होंने एक ब्रिटिश खोजकर्ता का किरदार निभाया.

साल 2017 में आई फिल्म गुड टाइम उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस फिल्म में उन्होंने कोनी निकस नाम के एक छोटे अपराधी का किरदार निभाया था, जो अपने भाई को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करता है. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई और उन्हें अपनी पीढ़ी के बेहतरीन एक्टर्स में गिना जाने लगा.

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इसके बाद वो हाई लाइफ और द लाइटहाउस जैसी फिल्मों में नजर आए. द लाइटहाउस में उन्होंने विलेम डेफो के साथ काम किया था. फिल्म में उनका किरदार धीरे-धीरे मानसिक रूप से परेशान होता जाता है.

द बैटमैन से फिर बड़े पर्दे पर मचाया धमाल

साल 2020 में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म टेनेट से रॉबर्ट ने एक बार फिर बड़े बजट की फिल्मों में वापसी की. इसमें उन्होंने नील नाम के एक रहस्यमयी इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाया था. फिल्म में उनका स्टाइल और हाजिरजवाबी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी. इसके बाद साल 2022 में वो मैट रीव्स की फिल्म द बैटमैन में ब्रूस वेन के किरदार में नजर आए. इस फिल्म में उन्होंने बैटमैन का एक अलग और ज्यादा गंभीर रूप दिखाया. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. रॉबर्ट लोगों के दिलों पर छा गए थे.

साल 2025 में आई मिक्की 17 में उन्होंने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया, जिसे बार-बार मरने और फिर से जिंदा होने के लिए बनाया जाता है. वहीं, जेनिफर लॉरेंस के साथ फिल्म डाई माई लव में भी उनके काम को देखा गया.

2026 में भी लगातार चर्चा में रहे रॉबर्ट

साल 2026 भी रॉबर्ट के लिए काफी खास रहा है. इस साल वो जेंडया के साथ फिल्म द ड्रामा में नजर आए. इसमें उन्होंने चार्ली नाम के एक आर्ट क्यूरेटर का किरदार निभाया, जिसकी मंगेतर के अतीत से जुड़ा एक खुलासा उसकी जिंदगी बदल देता है. वहीं, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी में उन्होंने एंटिनस का किरदार निभाया.

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इस फिल्म में उनके काम की काफी तारीफ हुई. अमेरिकी फिल्म क्रिटिक एरिक डेविस ने उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म में सबसे ज्यादा इंप्रेस किया. इसके अलावा प्राइमटाइम में रॉबर्ट ने क्रिस हैनसन का किरदार निभाया. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को ऑस्कर की रेस से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

अब जेम्स बॉन्ड बनकर दिखाएंगे अपना नया अंदाज

जेम्स बॉन्ड का किरदार मिलने के बाद रॉबर्ट के पास आने वाले दिनों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वो दिसंबर में रिलीज होने वाली ड्यून: पार्ट 3 में नजर आएंगे. इस फिल्म में वो स्काइटेल नाम के किरदार को निभा रहे हैं. इसके अलावा द बैटमैन के सीक्वल पर भी काम चल रहा है, जिसके 2028 में रिलीज होने की खबर है.

दिलचस्प बात ये है कि ड्यून और अगली जेम्स बॉन्ड फिल्म, दोनों का डायरेक्शन डेनिस विलेन्यूव कर रहे हैं, जो अब जेम्स बॉन्ड बनाएंगे. रॉबर्ट पहले भी उनके साथ काम कर चुके हैं. अब देखना है कि क्या दोनों फिर से फैंस को इंप्रेस कर पाएंगे या नहीं.

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