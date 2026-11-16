36 घंटे तक ठप रहा था Outlook, अब Microsoft देगा मुआवजा! जानिए किन यूजर्स को मिलेंगे पैसे और कैसे करें क्लेम?

Microsoft Outlook इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है. कंपनी की ईमेल सर्विस करीब 36 घंटे तक ठप रही थी. इस दौरान कई यूजर्स न तो ईमेल भेज पा रहे थे और न ही उन्हें नए मेल मिल रहे थे. इसका असर सिर्फ आम यूजर्स पर ही नहीं, बल्कि कई कंपनियों के कामकाज पर भी पड़ा.

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अब इस परेशानी के बदले माइक्रोसॉफ्ट कुछ बिजनेस कस्टमरों को मुआवजा दे सकता है. यानी अगले बिल में छूट मिल सकती है. लेकिन हर Outlook यूजर को इसका फायदा नहीं मिलेगा.

किन लोगों को मिलेगा पैसा?

माइक्रोसॉफ्ट अपने बिजनेस कस्टमरों को अपनी सर्विस के लिए 99.9 फीसदी अपटाइम की गारंटी देता है. कंपनी की सर्विस महीने में ज्यादातर समय चालू रहनी चाहिए. अगर सर्विस तय समय से ज्यादा बंद रहती है, तो कस्टमर सर्विस क्रेडिट के लिए दावा कर सकते हैं.

इसमें Microsoft 365 Business और Exchange Online जैसे प्लान शामिल हो सकते हैं. यह फायदा सब्सक्रिप्शन की शर्तों और आउटेज के असर पर निर्भर करेगा. Microsoft 365 Personal और Family प्लान इस्तेमाल करने वाले आम यूजर्स को इसका फायदा मिलने की संभावना नहीं है.

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कैसे मिलेगा मुआवजा?

यहां एक बात समझना जरूरी है. माइक्रोसॉफ्ट सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भेजेगा. इसके बजाय अगले सब्सक्रिप्शन बिल में छूट यानी सर्विस क्रेडिट मिल सकता है. आउटेज और प्लान की शर्तों के आधार पर यह क्रेडिट 25 फीसदी, 50 फीसदी या 100 फीसदी तक हो सकता है.

ऐसे करें क्लेम

अगर आपने सब्सक्रिप्शन सीधे माइक्रोसॉफ्ट से खरीदा है, तो सबसे पहले Microsoft 365 Admin Centre पर जाएं. यहां अपने अकाउंट से लॉग इन करें. इसके बाद Billing सेक्शन में जाकर Bills & Payments पर क्लिक करें.

अब Help & Support में जाकर सपोर्ट टीम से संपर्क करें. आपको बताना होगा कि Outlook कितनी देर तक बंद रहा और इसकी वजह से आपके काम पर क्या असर पड़ा. इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आपकी शिकायत की जांच करेगा. अगर आपने सब्सक्रिप्शन किसी रीसेलर से लिया है, तो आपको उसी से संपर्क करना होगा.

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31 दिसंबर है आखिरी तारीख

इस आउटेज से प्रभावित योग्य बिजनेस कस्टमरों को 31 दिसंबर 2026 तक क्लेम करना होगा. हालांकि, सिर्फ शिकायत करने से मुआवजा मिलना तय नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट जांच के बाद ही फैसला लेगा.

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