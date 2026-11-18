अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सैन्य टकराव तेज हो गया है. अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने होर्मुज में स्थित ईरान के केशम द्वीप पर मिसाइल लॉन्च साइट को निशाना बनाया है. यह कार्रवाई ईरान की ओर से बहरीन में अमेरिकी सैन्य रडार सिस्टम को निशाना बनाने के दावे के बाद की गई.

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इस बीच, ओमान और कतर दोनों देश युद्ध को और फैलने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में जुटे हैं. अमेरिकी सैन्य अधिकारी के मुताबिक, अमेरिकी हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मिसाइल लॉन्च ठिकाने को निशाना बनाया गया. अधिकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों और सैन्य ठिकानों पर ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई. हालांकि, ईरानी मीडिया ने एक अधिकारी के हवाले से दावा किया कि अमेरिकी हमले में किसी बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा है.

इससे पहले ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया था कि उसने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य रडार सिस्टम को निशाना बनाया है. दूसरी ओर, बहरीन ने कहा कि उसने हमले को रोक दिया और इस घटना में किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है. गौरतलब है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय है.

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युद्ध खत्म कराने की कोशिशों के बीच बढ़ा तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य एक्शन ऐसे समय हुई है, जब दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष को खत्म कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं. करीब नौ महीने से जारी इस युद्ध ने पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता को प्रभावित किया है. इसके चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है.

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मंगलवार को कतर और ईरान के अधिकारियों के बीच युद्ध समाप्त करने से जुड़े प्रस्तावों पर बातचीत हुई. कतर के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने बताया कि दोनों पक्षों ने अलग-अलग प्रस्तावों के बीच सहमति बनाने और मतभेद कम करने के तरीकों पर चर्चा की. इसी दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ओमान पहुंचे. यहां उन्होंने अपने ओमानी समकक्ष के साथ समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर चर्चा की.

यह युद्ध 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के साथ शुरू हुआ था. ओमान और ईरान होर्मुज के दो विपरीत किनारों पर स्थित हैं. युद्ध से पहले दुनिया की करीब 20 प्रतिशत तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होती थी. हालांकि, ईरान की ओर से रास्ता आंशिक रूप से बाधित किए जाने के कारण वैश्विक जहाजरानी प्रभावित हुई है.

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होर्मुज में टैंकरों पर हमलों से बढ़ी चिंता

होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों पर हमलों की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. ब्रिटेन की समुद्री व्यापार संचालन एजेंसी (UKMTO) ने बताया कि ओमान के तटीय शहर खासाब के उत्तर में एक टैंकर पर हमला हुआ. इसके बाद जहाज के चालक दल के सदस्यों का पता नहीं चल पाया.

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वहीं, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और नौसेना ने दावा किया कि जलडमरूमध्य में एक LNG जहाज और दो तेल टैंकरों में आग लग गई. हालांकि, समाचार एजेंसी रॉयटर्स इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकी. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत मंगलवार को 0.4 प्रतिशत बढ़कर 92.76 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई.

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