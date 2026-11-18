छठ पूजा का माहौल था. गांव में दो डीजे सेट लगे थे और लोग गानों पर झूम रहे थे. लेकिन डीजे पर कौन-सा गाना बजेगा, इसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद अगले दिन इतना बढ़ गया कि गांव में छतों से ईंट-पत्थर बरसने लगे. कुछ ही देर में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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यह मामला बिहार के बेतिया जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के पंडा पट्टी गांव का है. छठ पूजा के दौरान डीजे पर भोजपुरी गाना बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अब तक करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

दरअसल, छठ पूजा के मौके पर गांव में दो डीजे सेट लगाए गए थे. इनमें से एक बेतिया से और दूसरा उत्तर प्रदेश से मंगवाया गया था. स्थानीय डीजे की आवाज कम थी. ऐसे में कुछ लोग उत्तर प्रदेश से आए डीजे के पास पहुंचे और अपनी पसंद का भोजपुरी गाना बजाने को कहा. इसी बात को लेकर वहां विवाद शुरू हो गया. शुरुआत में लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया. लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था.

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अगले दिन दोनों पक्षों के बीच फिर कहासुनी हुई. बात इतनी बढ़ी कि लोग आमने-सामने आ गए. इसी दौरान कुछ लोग घरों की छतों पर चढ़ गए और वहां से ईंट-पत्थर फेंकने लगे. अचानक हुए पथराव से गांव में भगदड़ जैसे हालात बन गए. घटना की सूचना मिलते ही लौरिया थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने हालात की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी.

आधा दर्जन थानों की पुलिस पहुंची

मामले की गंभीरता को देखते हुए नरकटियागंज एसडीपीओ समेत करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था संभाली और बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया. लौरिया थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने बताया कि झड़प और पथराव के मामले में अब तक करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस गांव में लगातार गश्त कर रही है. पुलिस के मुताबिक, फिलहाल गांव में स्थिति कंट्रोल में है. प्रशासन का कहना है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

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