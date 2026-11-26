सर्दियों का मौसम आते ही हम अपने रहन-सहन से लेकर खानपान तक में कई बदलाव करते हैं. ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं और घर को भी गर्म रखने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मौसम में आपके घर के पेड़-पौधों को भी खास देखभाल की जरूरत होती है? ठंडी हवाओं और गिरते तापमान का असर पौधों की मिट्टी और जड़ों पर भी पड़ता है. ज्यादा ठंड होने पर मिट्टी का तापमान कम हो सकता है, जिससे पौधों की बढ़त प्रभावित हो सकती है.

और पढ़ें

अगर आपके घर में भी छोटा सा गार्डन या बालकनी में गमलों का कलेक्शन है, तो यह खबर आपके काम की है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक आसान गार्डनिंग हैक चर्चा में है. इसमें बताया जा रहा है कि घर में पड़े पुराने पार्सल बॉक्स यानी कार्डबोर्ड के डिब्बों की मदद से पौधों की मिट्टी की देखभाल की जा सकती है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई महंगा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन शॉपिंग से आए पुराने गत्ते के डिब्बे ही आपके गार्डन के काम आ सकते हैं.

पुराने पार्सल बॉक्स से पौधों को क्या फायदा होगा?

अक्सर ऑनलाइन सामान मंगाने के बाद हम पार्सल बॉक्स को बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन ये कार्डबोर्ड गार्डनिंग में काफी काम आ सकते हैं. इन्हें पौधों के आसपास मिट्टी की ऊपरी सतह पर बिछाने से मल्चिंग जैसी परत तैयार हो जाती है. यह परत मिट्टी को सीधे ठंडी हवा और तेज धूप के संपर्क में आने से कुछ हद तक बचाती है. इससे मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिल सकती है. दरअसल, ठंड के मौसम में भी मिट्टी की नमी कम हो सकती है. वहीं, गर्मियों में तेज धूप के कारण मिट्टी जल्दी सूख जाती है. ऐसे में कार्डबोर्ड की परत मिट्टी से पानी को जल्दी भाप बनकर उड़ने से रोकने में मदद कर सकती है.

Advertisement

इसके अलावा कार्डबोर्ड मिट्टी तक सूरज की रोशनी पहुंचने से रोकता है. इससे पौधों के आसपास बेकार घास यानी खरपतवार कम उगते हैं. इस तरह एक पुराने डिब्बे से आपको कई फायदे मिल सकते हैं.

कैसे करें पुराने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल?

इसके लिए आपको किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं है. बस घर में पड़े पुराने पार्सल बॉक्स इकट्ठा कर लें. ध्यान रखें कि कार्डबोर्ड सादा हो और उस पर प्लास्टिक या चमकदार कोटिंग न लगी हो. पुराने डिब्बों पर लगे प्लास्टिक टेप, स्टिकर, स्टेपल पिन और लेबल हटा दें. इसके बाद गत्ते को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. जिस पौधे के आसपास कार्डबोर्ड बिछाना है, वहां से सूखे पत्ते और बेकार घास हटा दें. मिट्टी की ऊपरी सतह को हल्का सा साफ कर लें.

अब कार्डबोर्ड के टुकड़ों को पौधे के आसपास मिट्टी पर बिछा दें. ध्यान रखें कि गत्ता पौधे के तने से बिल्कुल सटाकर न रखें. तने के आसपास थोड़ी जगह खाली छोड़ दें, ताकि वहां ज्यादा नमी जमा न हो. कार्डबोर्ड के ऊपर सूखे पत्ते, थोड़ी घास या जैविक मल्च की परत डाल सकते हैं. इससे कार्डबोर्ड हवा में उड़ेगा नहीं और मिट्टी को भी अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी. इस तरह बहुत कम खर्च में आप अपने गार्डन की मिट्टी को ढक सकते हैं.

Advertisement

खरपतवार से भी मिलेगा छुटकारा

गार्डन में पौधों के साथ-साथ कई बार छोटी-छोटी बेकार घास भी उगने लगती है. इन्हें खरपतवार कहा जाता है. ये मिट्टी में मौजूद पानी और पोषक तत्वों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे आसपास लगे पौधों को नुकसान हो सकता है. कार्डबोर्ड की परत मिट्टी तक सूरज की रोशनी पहुंचने से रोकती है. जब खरपतवार को पर्याप्त रोशनी नहीं मिलती, तो उनका उगना और बढ़ना कम हो सकता है. इससे बार-बार गमलों और क्यारियों से बेकार घास निकालने की मेहनत भी कम हो जाती है.

गर्मियों में भी कर सकते हैं इस्तेमाल

ऐसा नहीं है कि कार्डबोर्ड का इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में ही फायदेमंद है. गर्मियों में भी आप इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं. तेज धूप के कारण मिट्टी जल्दी सूख जाती है. ऐसे में कार्डबोर्ड की परत मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद कर सकती है. इसके अलावा समय के साथ कार्डबोर्ड धीरे-धीरे गलकर मिट्टी में मिल सकता है. इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर जुड़ता है. इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. कार्डबोर्ड के नीचे केंचुओं और मिट्टी में रहने वाले उपयोगी जीवों को भी अनुकूल माहौल मिल सकता है.

कार्डबोर्ड इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

गार्डन में कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले हमेशा सादा और बिना प्लास्टिक कोटिंग वाला गत्ता चुनें. चमकदार, रंगीन प्रिंटिंग वाले या वैक्स से ढके कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करने से बचें. गत्ते पर लगे टेप, प्लास्टिक और स्टेपल पिन पूरी तरह हटा दें. कार्डबोर्ड की बहुत मोटी परत न बिछाएं, क्योंकि इससे पानी को मिट्टी तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है. पौधे के तने के आसपास भी थोड़ी जगह खाली रखें.

Advertisement

समय-समय पर मिट्टी की नमी जांचते रहें और जरूरत के हिसाब से पानी दें. अगर कार्डबोर्ड बहुत ज्यादा गीला होकर सड़ने लगे या उसमें फंगस दिखाई देने लगे, तो उसे हटा दें. जिन इलाकों में दीमक की समस्या ज्यादा होती है, वहां गीले कार्डबोर्ड का इस्तेमाल सावधानी से करें. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ठंड या पाला पड़ने पर सिर्फ कार्डबोर्ड पौधों को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकता. ऐसी स्थिति में पौधों को ठंडी हवा से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह पर रखना या गार्डनिंग कवर का इस्तेमाल करना भी जरूरी हो सकता है. इस तरह ऑनलाइन शॉपिंग से आए पुराने पार्सल बॉक्स को कूड़े में फेंकने के बजाय आप अपने गार्डन के काम में ला सकते हैं. यह कम खर्च वाला और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर तरीका है. बस कार्डबोर्ड का सही चुनाव करें और उसका इस्तेमाल सावधानी से करें.

---- समाप्त ----