नासा के डार्ट अंतरिक्ष यान ने 2022 में एस्टेरॉयड डाइमोर्फोस से लगभग 22 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराकर उसकी सतह पर एक विशाल गड्ढा बना दिया है. यह गड्ढा लगभग स्टेडियम जितना बड़ा है. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के हेरा मिशन ने हाल ही में इसकी पहली तस्वीरें भेजी हैं.

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वैज्ञानिक इस घटना को ऐतिहासिक मान रहे हैं क्योंकि यह पृथ्वी की रक्षा के लिए किया गया पहला वास्तविक परीक्षण था. डाइमोर्फोस कोई खतरा नहीं बन रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने जानबूझकर इसे निशाना बनाया ताकि यह समझा जा सके कि किसी खतरनाक एस्टेरॉयड को उसके रास्ते से कैसे हटाया जा सकता है.

हेरा मिशन की वैज्ञानिक टीम की सदस्य डॉ. सबीना राडुकान ने कहा कि गड्ढा इतना बड़ा है कि उसे देखकर हैरानी होती है. उन्होंने इसे सुंदर भी बताया क्योंकि यह वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. डार्ट के टकराने से इतना मलबा निकला कि उसकी लगभग दस हजार किलोमीटर लंबी पूंछ धरती और अंतरिक्ष की दूरबीनों से साफ दिखाई दी. यह मलबा बाद में धीरे-धीरे बिखर गया, लेकिन अब हेरा उस जगह पर पहुंचा है जहां टक्कर हुई थी.

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BIG NEWS! We have a whole new look at Dimorphos, the first asteroid humans have ever moved 👀☄️ @ESA_Hera mission has captured Dimorphos completing a full orbit around its larger companion, Didymos. Look closely and you will see the impact site come into view, and Dimorphos disappear into Didymos’s shadow. In 2022, @NASA's DART changed Dimorphos’s orbit by 33 minutes but couldn’t show us exactly what happened to the asteroid itself. Now Hera is there to find out. Our first planetary defence mission is investigating the impact up close and helping us learn how asteroid deflection could one day protect Earth 🌍 — European Space Agency (@esa) November 25, 2026

क्यों चुना गया डाइमोर्फोस?

डाइमोर्फोस लगभग 150 मीटर चौड़ा है. यह बड़े एस्टेरॉयड डिडाइमोस के चारों ओर चक्कर लगाता है. डिडाइमोस करीब 730 मीटर चौड़ा है. वैज्ञानिकों ने जानबूझकर इस जोड़ी को चुना क्योंकि छोटे एस्टेरॉयड की कक्षा में बदलाव आसानी से मापा जा सकता था.

टक्कर से पहले डाइमोर्फोस को डिडाइमोस के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 11 घंटे 55 मिनट लगते थे. टक्कर के बाद यह समय लगभग 33 मिनट कम हो गया. इससे साबित हुआ कि किसी अंतरिक्ष यान को टकराकर एस्टेरॉयड का रास्ता बदला जा सकता है.

हेरा मिशन का मुख्य उद्देश्य डाइमोर्फोस का द्रव्यमान मापना है. इससे वैज्ञानिक समझ पाएंगे कि डार्ट का धक्का कितना प्रभावी था. प्रोफेसर साइमन ग्रीन के अनुसार यह जानकारी भविष्य में बहुत काम आएगी. अगर कभी कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आ रहा हो तो वैज्ञानिक उसके आकार और द्रव्यमान के आधार पर बता सकेंगे कि कितने वजन का यान, कितनी रफ्तार से और कितने समय पहले टकराना चाहिए ताकि वह पृथ्वी से बच जाए.

टक्कर के बाद बदला व्यवहार

टक्कर ने सिर्फ गड्ढा ही नहीं बनाया बल्कि डाइमोर्फोस के चलने के तरीके को भी पूरी तरह बदल दिया. पहले यह चंद्रमा की तरह हमेशा एक ही तरफ डिडाइमोस की ओर रहता था. अब यह बेतरतीब ढंग से लुढ़क रहा है जैसे कोई बैरल सीढ़ियों से गिर रहा हो. वैज्ञानिक इसे बहुत अव्यवस्थित अवस्था बता रहे हैं.

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हेरा ने डिडाइमोस की भी साफ तस्वीरें ली हैं. वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग चालीस हजार गुना कम है. सतह पर कार और बस जितने बड़े पत्थर बिखरे हुए दिख रहे हैं. सबसे छोटे दिखाई देने वाले पत्थर भी तीन मीटर के आसपास हैं.

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आने वाली चुनौतियां और भविष्य

हेरा अगले छह महीने तक इन दोनों एस्टेरॉयडों का नजदीक से अध्ययन करेगा. इसके साथ दो छोटे सैटेलाइट भी हैं जो और करीब जाकर तस्वीरें लेंगे और बाद में सतह पर उतरने की कोशिश करेंगे. लेकिन नई चुनौती यह है कि दोनों एस्टेरॉयड सैकड़ों छोटे-बड़े पत्थरों के घेरे में घिरे हुए हैं. इससे यान और छोटे सैटेलाइटों का संचालन मुश्किल हो सकता है.

Pretty cool before & after images: https://t.co/87ioZjI59t — Scott Manley (@DJSnM) November 25, 2026

वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए वास्तविक खतरा हैं. एक किलोमीटर से बड़े एस्टेरॉयड वैश्विक विनाश ला सकते हैं जबकि डाइमोर्फोस जैसे मध्यम आकार के एस्टेरॉयड पूरे शहर को नष्ट कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि सबसे बड़े खतरनाक एस्टेरॉयडों का पता लग चुका है और वे पृथ्वी की ओर नहीं आ रहे. लेकिन बीच के आकार वाले कई एस्टेरॉयड अभी भी अनदेखे हैं.

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आने वाले वर्षों में और मिशन भी तैयार हो रहे हैं. 2027 में नीओ सर्वेयर नाम का अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च होगा जो संभावित खतरनाक एस्टेरॉयडों को ढूंढेगा. अपोफिस नाम के एस्टेरॉयड पर भी दो मिशन जाएंगे. यह 2029 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा लेकिन टकराएगा नहीं. वैज्ञानिक कहते हैं कि जितनी ज्यादा जानकारी हम इकट्ठा करेंगे, उतने बेहतर तरीके से हम भविष्य के खतरों से निपट सकेंगे. डार्ट और हेरा मिशन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.

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