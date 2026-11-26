सोने और चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखी जा रही है. लगातार गिरावट के बाद MCX पर सोना और चांदी का भाव 2 फीसदी से ज्‍यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है. गोल्‍ड फ्यूचर 1.12 फीसदी चढ़कर 1,22,486 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

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वहीं चांदी की कीमत 2.20 फीसदी से ज्‍यादा या 3100 रुपये बढ़कर 1,45,675 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है. सोने और चांदी की कीमतों में यह तेजी ऐसे वक्‍त में आई है, जब सोना अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रहा है और पीक लेवल से 37 फीसदी से ज्‍यादा टूट चुका है.

इंटरनेशनल लेवल पर गुरुवार को स्पॉट गोल्ड 0.3% बढ़कर $3,591.37 प्रति औंस हो गया, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए US गोल्ड फ्यूचर्स 1.5% बढ़कर $3,589.50 प्रति औंस पहुंच गया है. लेटेस्ट मार्केट अपडेट के अनुसार, स्पॉट सिल्वर 1.6% बढ़कर $41.88 प्रति औंस हो गया.

हाई से कितना सस्‍ता हुआ सोना-चांदी?

इस तेजी के बाद सोने और चांदी के दाम में कल के सेशन में जितनी गिरावट हुई थी, उतनी रिकवरी आई है. लेकिन इसके बाद भी सोना और चांदी का भाव रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे है. सोना करीब 72000 रुपये सस्‍ता हुआ है. वहीं चांदी की बात करें तो यह रिकॉर्ड हाई से 2.75 हजार रुपये गिर चुका है.

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क्‍यों आई सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट?

सोने-चांदी के दाम में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से ब्‍याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका है. दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्‍याज दरों में अनुमानित 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर सकता है, जिस कारण सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है.

वहीं सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह कच्‍चे तेल के दाम में उछाल को भी माना जा रहा है. ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार 90 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है, जिस कारण डॉलर इंडेक्‍स हाई के करीब रहा है. ऐसे में सोने-चांदी और अन्‍य करेंसी में दबाव दिखाई दे रहा है.

क्‍या सोने-चांदी का बन गया बॉटम?

इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता का कहना है कि कीमती मेटल्स पर जल्द ही दबाव बना रहेगा, और ट्रेडिंग में 'सेल-ऑन-राइज' स्ट्रैटेजी हावी रहने की संभावना है. उनके टेक्निकल असेसमेंट के अनुसार, सोने को तुरंत इंटरनेशनल सपोर्ट $3,530 पर है, उसके बाद $3,500 पर है. ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस $3,590 और $3,620 पर है.

घरेलू मार्केट में, MCX गोल्ड को ₹1,21,000 और ₹1,20,000 पर सपोर्ट है, जबकि ₹1,24,500 एक जरूरी रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है. वहीं चांदी का सपोर्ट लेवल ₹1,42,000 है, जबकि ₹1,52,000 मुख्य रेजिस्टेंस है.

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निवेशकों को क्‍या करना चाहिए?

एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप सोना और चांदी खरीदने जा रहे हैं तो पूरे अमाउंट का एकमुश्‍त में निवेश ना करके थोड़ा-थोड़ा करके पैसे का निवेश करना चाहिए. सोना और चांदी खरीदने के लिए एक खास तरीके की स्‍टैटजी बॉय ऑन डिप अपनाना चाहिए. हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्‍यान देने की आवश्‍यकता है कि दिसंबर में फेड रेट पर फैसला आएगा, जो सोने-चांदी में गिरावट या तेजी की तस्‍वीर और भी स्‍पष्‍ट करेगा.

(नोट- सोने-चांदी में किसी भी तरह की खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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