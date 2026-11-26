पाकिस्तान में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. हालात ये हैं कि अकेले पंजाब प्रांत में हजारों लड़कियों और महिलाओं के गायब होने की शिकायतें पुलिस तक पहुंच चुकी हैं. इनमें से कई का सालों बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है. हैरानी की बात ये है कि कई मामलों में पुलिस की कार्रवाई तब शुरू होती है, जब पीड़ित परिवार अदालत का दरवाजा खटखटाता है.

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द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुलिस प्रमुख ने हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर बताया कि लड़कियों के लापता होने से जुड़े 500 से ज्यादा मामले अभी लंबित हैं. इस खुलासे के बाद अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए. कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर लड़कियों और महिलाओं के गायब होने के मामलों में पुलिस समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करती?

मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब पुलिस ने अब अदालत में एक रिपोर्ट भी पेश की है. इसमें महिलाओं के अपहरण और उनकी बरामदगी से जुड़े कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं.

2021 से 2025 के बीच 3,258 महिलाओं के अपहरण की शिकायतें

लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2021 से 2025 के बीच महिलाओं के अपहरण के कुल 3,258 मामले दर्ज किए गए. इनमें से 2,871 महिलाओं को बरामद कर लिया गया, लेकिन 387 महिलाएं अब भी लापता हैं.

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रिपोर्ट 23 नवंबर 2026 तक के आंकड़ों पर आधारित है. यानी अपहरण की शिकायत दर्ज होने के बावजूद इन महिलाओं का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है.इन 387 महिलाओं में से 221 मामले पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 365-B के तहत दर्ज हैं. यह धारा किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने या अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण करने से जुड़ी है.

वहीं, बाकी 166 मामले धारा 496-A के तहत दर्ज किए गए हैं. यह धारा किसी महिला को गलत इरादे से बहला-फुसलाकर ले जाने, छिपाने या बंधक बनाने से संबंधित है.साल के हिसाब से देखें तो 2025 में लापता हुईं 130 महिलाओं का अभी तक पता नहीं चला है. 2024 में 98, 2023 में 66, 2022 में 47 और 2021 में 46 महिलाएं अब भी लापता हैं.

2026 के 10 महीनों में 22 हजार से ज्यादा शिकायतें

महिलाओं के गायब होने की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा 2026 के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है. पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच महिलाओं के अपहरण से जुड़ी कुल 22,396 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से 20,615 महिलाओं को बरामद कर लिया गया, जबकि 1,781 महिलाओं की तलाश अभी जारी है.रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 9 से 23 नवंबर के बीच पुलिस ने 933 महिलाओं को बरामद किया.

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5 साल में 40 हजार से ज्यादा महिलाएं हुई गायब

इससे पहले भी पंजाब में महिलाओं के अपहरण और लापता होने के बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं. पुलिस के पुराने आंकड़ों के मुताबिक, साल 2017 से जनवरी 2022 के बीच 40,585 महिलाओं के अपहरण की घटनाएं दर्ज की गई थीं. वहीं, 2022 में पुलिस के आंकड़ों में 3,571 अपहृत लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की बात सामने आई थी.

इन आंकड़ों से साफ है कि पंजाब में महिलाओं की सुरक्षा और उनके लापता होने के मामलों की जांच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

अदालत ने पुलिस से पूछा- परिवारों के दर्द का अंदाजा है?

लाहौर हाई कोर्ट में यह मामला एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया. फैसलाबाद की रहने वाली सादिया हुसैन ने अपनी लापता बेटी की तलाश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई के दौरान पंजाब के पुलिस प्रमुख आईजीपी अब्दुल करीम अदालत में पेश हुए. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की बेटी को बरामद कर लिया गया है.

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम ने पुलिस प्रमुख से पूछा कि पंजाब में लड़कियों के लापता होने के कितने मामले लंबित हैं? इस पर आईजीपी ने बताया कि ऐसे 500 से ज्यादा मामले अभी भी लंबित हैं.

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अदालत ने यह भी सवाल किया कि महिलाओं और बच्चों के लापता होने के मामलों से निपटने के लिए पुलिस के पास क्या व्यवस्था है? इस पर आईजीपी ने बताया कि ऐसे मामलों की जांच के लिए विशेष समितियां बनाई गई हैं.

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आईं. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस तभी सक्रिय होती है, जब अदालत किसी मामले में दखल देती है. उन्होंने एक ऐसी लड़की का उदाहरण भी दिया, जो दो साल से लापता थी और अदालत के संज्ञान लेने के बाद ही उसे बरामद किया जा सका.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिन परिवारों की बेटियां लापता हो जाती हैं, उनके लिए यह कितना दर्दनाक होता है, क्या पुलिस ने कभी इस बारे में सोचा है? उन्होंने महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई.

366 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई

अदालत में पेश रिपोर्ट में पुलिस की लापरवाही को लेकर की गई कार्रवाई का भी जिक्र है. इसके मुताबिक, जांच में ढिलाई बरतने के आरोप में 366 जांच अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है. इसके अलावा 395 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. इनमें से 80 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है.

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पंजाब पुलिस ने लंबित मामलों की जांच के लिए 13 अक्टूबर को अपनी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में एक विशेष टीम भी बनाई थी. इस टीम को पुराने मामलों की समीक्षा करने और जांच में सामने आ रही कमियों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है.

लापता महिलाओं की तलाश के लिए पुलिस ने दूसरे प्रांतों की पुलिस से भी मदद मांगी है. इनमें सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के अलावा इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू-कश्मीर की पुलिस शामिल हैं.

पुलिस ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) से भी संपर्क किया है. उससे पासपोर्ट, यात्रा, इमिग्रेशन, वीजा और देश से बाहर भेजे जाने से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं लापता महिलाएं विदेश तो नहीं पहुंच गईं.इसके अलावा पुलिस होटल में ठहरने वाले लोगों, किरायेदारों के रजिस्ट्रेशन और वित्तीय लेनदेन से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की भी मदद ले रही है.

अपहरण के पीछे जबरन शादी और मानव तस्करी का शक

पाकिस्तान में महिलाओं के लापता होने के पीछे कई तरह की वजहें सामने आती रही हैं. इनमें जबरन शादी, यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं.

कुछ मामलों में लड़कियां जबरन शादी से बचने के लिए घर छोड़ देती हैं. ऐसे मामलों को भी कई बार परिवार या पुलिस अपहरण के बजाय घर से भागने का मामला मान लेती है. वहीं, गरीब परिवारों की लड़कियों के अपहरण की शिकायतों को भी कई बार गंभीरता से नहीं लिया जाता.

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एक गंभीर चिंता यह भी है कि जो लड़कियां बरामद होकर घर लौटती हैं, उन्हें भी परिवार और समाज के सवालों का सामना करना पड़ता है. कई बार उनके चरित्र पर ही सवाल उठाए जाते हैं और उन्हें बदनामी का डर झेलना पड़ता है.

पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े इस संकट पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. अब लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस से लापता महिलाओं की बरामदगी के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को तय की है.

स्पष्ट है कि सिर्फ विशेष समितियां बनाने और जांच अधिकारियों पर कार्रवाई करने से समस्या हल नहीं होगी. जरूरत इस बात की है कि हर शिकायत पर समय रहते जांच हो और लापता लड़कियों की तलाश को गंभीरता से लिया जाए.

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