केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की त्रि-भाषा नीति को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिन छात्रों ने पहले से दो या तीन भाषाओं का विकल्प चुना है, वे अपनी चुनी हुई भाषाओं के साथ ही पढ़ाई जारी रखेंगे. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने नवंबर 2026 में हुई सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि नीति के नाम पर छात्रों पर कोई भी भाषा थोपी न जाए.

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की मुख्य बातें

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने छात्रों को राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.

पुरानी पसंद ही रहेगी जारी: मौजूदा शैक्षणिक सत्र में दो भाषा चुनने वाले छात्र दो और तीन भाषा चुनने वाले छात्र तीन भाषाएं ही पढ़ेंगे. छात्रों पर बीच सत्र में भाषा बदलने का दबाव नहीं डाला जाएगा.

रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा असर: तीसरी भाषा का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर आंतरिक (इंटरनल) रूप से किया जाएगा और इसके अंक बोर्ड परीक्षा के अंतिम परिणामों को प्रभावित नहीं करेंगे.

बोर्ड परीक्षा से छूट बरकरार: कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा की अनिवार्य बोर्ड परीक्षा से मिली छूट जारी रहेगी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, CBSE द्वारा कक्षा 6 और 9 से तीन भाषाओं (जिनमें दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं) को अनिवार्य करने की नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इससे पहले सितंबर 2026 में कोर्ट ने कक्षा 6 के छात्रों को राहत दी थी, जिसके बाद CBSE ने इस छूट को वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी. इसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मौजूदा स्थिति को यथावत रखने का आदेश दिया है.

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