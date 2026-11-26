एई के खिलाफ 53 गेंदों में 204 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर क्रिकेट जगत में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी पर एक बार फिर सभी की नजरें रहेंगी. लेकिन एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत ए को सिर्फ वैभव के बल्ले के भरोसे नहीं रहना होगा. दोहा में गुरुवार को सेमीफाइनल में उसके सामने श्रीलंका-ए की चुनौती है, जो इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है.

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वैभव ने यूएई के खिलाफ पिछले मुकाबले में 28 छक्के और 7 चौकों की मदद से 53 गेंदों में 204 रन बनाए थे. उनकी इस पारी ने लिस्ट ए क्रिकेट के कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. भारत ने इस धमाकेदार जीत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार का गम भी भुला दिया. अब टीम की कोशिश श्रीलंका को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाने की होगी.

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हालांकि, भारत ए के लिए सेमीफाइनल की राह आसान नहीं रहने वाली. टीम की बल्लेबाजी में वैभव को छोड़कर कई बड़े नाम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ आयुष बदोनी 2 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि यूएई के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल सके. रिंकू सिंह भी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं. उन्होंने 3 मैचों में 9, 6 और 27* रन बनाए हैं.

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तिलक को भी बदलना होगा अपना अंदाज

कप्तान तिलक वर्मा ने दो मैचों में शतक जरूर लगाए हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी की रफ्तार सवालों के घेरे में रही. उन्होंने 100 रन बनाने के लिए 149 गेंदें खेलीं. ऐसे में तिलक को अपनी पारी में तेजी लानी होगी. टीम को अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह जैसे बल्लेबाजों से भी बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी.

भारतीय गेंदबाजी में भी कुछ चिंताएं हैं. तेज गेंदबाज हर्षित राणा और प्रिंस यादव ने 7-7 विकेट लेकर प्रभावित किया है, लेकिन दोनों काफी महंगे भी साबित हुए हैं. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 300 से ज्यादा रन बनाए थे, जबकि यूएई की टीम भी 8 विकेट पर 249 रन बनाने में सफल रही थी. ऐसे में श्रीलंका के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने भारतीय गेंदबाजों को रन रोकने के साथ विकेट भी निकालने होंगे.

भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में नेपाल को महज 26 रनों पर समेटकर अपनी गेंदबाजी की ताकत दिखाई थी. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ टीम दबाव में बिखर गई और उसे 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा. यूएई के खिलाफ बल्लेबाजों ने शानदार वापसी कराई, लेकिन सेमीफाइनल में टीम को हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

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श्रीलंका के पास भी दमदार बल्लेबाज

दूसरी ओर श्रीलंका की टीम पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आई है. निशान मदुश्का, लसिथ क्रूसपुले और कप्तान पवन रत्नायके ने बल्ले से अहम योगदान दिया है. वानुजा साहन भी टीम के लिए उपयोगी साबित हुए हैं. श्रीलंका की कोशिश भारत के खिलाफ भी अपने अपराजेय अभियान को जारी रखने की होगी.

भारत ए के पास बड़े नामों और मैच जिताने वाले खिलाड़ियों की कमी नहीं है. लेकिन सेमीफाइनल में उसे साबित करना होगा कि यूएई के खिलाफ मिली जीत सिर्फ वैभव के बल्ले का कमाल नहीं थी. वैभव एक बार फिर धमाका कर सकते हैं, लेकिन फाइनल का टिकट पूरी टीम के प्रदर्शन से ही मिलेगा.

मैच का समय: दोपहर 3:30 बजे

टीमें इस प्रकार हैं -

भारत ए: तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र, प्रभसिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, आयुष बदोनी, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, अर्शद खान, हर्षित राणा, विप्रज निगम, प्रिंस यादव.

श्रीलंका ए: पवन रत्नायके (कप्तान), लसिथ क्रूसपुले, निशान मदुश्का, निपुन धनंजय, एस षणमुगनाथन, सिनेथ जयवर्धने, रवींदु फर्नांडो, चमिका हीनातिगाला, जनिथ लियानागे, वानुजा साहन, लाहिरू समराकून, दुविंदु रणतुंगा, दुलाज समुदिता, गारूका संकेत, विजयकांत वियासकांत.



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