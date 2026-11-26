उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस के मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग लाल पुस्तिका लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं. सीएम योगी ने कहा कि हमारा संविधान हम सबका गौरव है और 145 करोड़ भारतीयों का मार्गदर्शक है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराने के साथ देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है. संविधान सभा के गठन के समय संविधान निर्माताओं ने महात्मा गांधी के इस कथन का ध्यान रखा था कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतवासी स्वयं तय करेंगे. उन्होंने कहा कि आज इस बात पर गर्व होता है कि भारत के संविधान ने बिना किसी भेदभाव और क्षेत्रीय अंतर के हर वयस्क भारतीय मतदाता को वोट देने का अधिकार दिया.

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'संविधान पढ़ा होता तो ऐसे दावे नहीं करते'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर इन लोगों ने संविधान की प्रति पढ़ी होती तो शायद वे खुद को भारत की संप्रभुता का संरक्षक बताने का दुस्साहस नहीं करते. उन्होंने आरोप लगाया कि आजाद भारत में सबसे पहला संशोधन प्रेस की आजादी को बंधक बनाकर किया गया और समय-समय पर अपने स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन किए गए. यूपी सीएम ने कहा कि इन लोगों ने हमेशा भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है.

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पिछली सरकारों के कार्यकाल पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा, रोजगार और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी पिछली सरकारों को घेरा. उन्होंने कहा कि जिनके कार्यकाल में स्कूलों की हालत जर्जर थी, वे शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं. उस समय न स्कूलों में भवन थे, न शिक्षक. नकल करवाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन गया था.

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सीएम योगी ने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था. नौकरी निकलते ही वसूली शुरू हो जाती थी और हर पेपर लीक होता था. गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे और महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा नहीं थी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी को पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाथों बंधक बनाकर रखा गया था. सीएम ने सवाल उठाया कि ऐसे लोग किस विकास, सुशासन, सुरक्षा और नैतिकता की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि कर्फ्यू और उपद्रव के माहौल में विकास के सुनहरे सपने जमीन पर नहीं उतारे जा सकते.

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