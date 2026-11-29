भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के तीसरे लॉन्च पैड (Third Launch Pad) से जुड़े नए टेंडर ने भारत के भविष्य के भारी रॉकेटों की डिजाइन को लेकर अहम जानकारी सामने रखी है. नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV), इसके भारी संस्करण NGLV-H और मून मिशन के लिए प्रस्तावित लूनर मिशन लॉन्च व्हीकल (LMLV) के अलग-अलग कॉन्फिगरेशन का विवरण सामने आया है.

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इनमें मीथेन और तरल ऑक्सीजन से चलने वाले चरणों के साथ क्रायोजेनिक ऊपरी चरणों का इस्तेमाल किया गया है. इन डिजाइनों से संकेत मिलता है कि भारत अब केवल उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में बड़े अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए भी अपनी लॉन्च क्षमता तैयार कर रहा है.

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तीसरे लॉन्च पैड की जरूरत क्यों पड़ी?

अभी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत के पास दो लॉन्च पैड हैं. पहला मुख्य रूप से PSLV और SSLV जैसे रॉकेटों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरा GSLV और LVM3 जैसे भारी रॉकेटों के प्रक्षेपण में मदद करता है. लेकिन आने वाले वर्षों में भारत की अंतरिक्ष योजनाएं ज्यादा बड़े और भारी रॉकेटों की मांग करेंगी.

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भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रमा पर मानव की लैंडिंग और बड़े उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं रह सकती. इसी जरूरत को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी थी. इस परियोजना पर 3984.86 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसे चार साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था.

NGLV और NGLV-H में क्या अंतर है?

इसरो के टेंडर से सामने आए कॉन्फिगरेशन के अनुसार, सामान्य NGLV में LM700 और LM250 नाम के दो मुख्य मीथेन-ऑक्सीजन आधारित चरण होंगे. इनके ऊपर C32N क्रायोजेनिक चरण लगाया जाएगा, जो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा. इसकी प्रस्तावित ऊंचाई करीब 95 मीटर है.

वहीं NGLV-H इसका भारी संस्करण होगा. इसमें भी LM700 और LM250 मुख्य चरण रहेंगे, लेकिन ऊपरी चरण में C32N की जगह बड़ा C80 क्रायोजेनिक चरण होगा. इसमें दो इंजन लगाने की व्यवस्था बताई गई है. इसका उद्देश्य ज्यादा भारी पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाने की क्षमता विकसित करना है.

LMLV: चंद्रमा तक इंसान पहुंचाने की तैयारी?

इस पूरी योजना में सबसे दिलचस्प डिजाइन LMLV यानी Lunar Mission Launch Vehicle का है. इसके कॉन्फिगरेशन में तीन LM700 कोर, एक LM450 चरण और सबसे ऊपर C80 क्रायोजेनिक चरण शामिल हैं. तीन LM700 कोर का इस्तेमाल रॉकेट को शुरुआती उड़ान में ज्यादा जोर यानी थ्रस्ट देने के लिए किया जाएगा. इसके बाद ऊपरी चरण रॉकेट को अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ाएंगे.

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इस रॉकेट की प्रस्तावित ऊंचाई करीब 98.5 मीटर बताई गई है. इसका मकसद भविष्य के बड़े चंद्र अभियानों के लिए जरूरी भारी अंतरिक्ष यान और उपकरणों को पृथ्वी की कक्षा या चंद्रमा की दिशा में भेजने की क्षमता तैयार करना है. हालांकि, इसे मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए अंतिम रूप से स्वीकृत रॉकेट डिजाइन मानना अभी जल्दबाजी होगी.

मीथेन और क्रायोजेनिक तकनीक क्यों महत्वपूर्ण है?

इन रॉकेटों की एक बड़ी विशेषता इनके ईंधन का चुनाव है. LM700, LM250 और LM450 जैसे मुख्य चरणों में मीथेन और तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा. इसे Methalox Propulsion कहा जाता है. मीथेन को तरल रूप में रखा जाता है और तरल ऑक्सीजन के साथ जलाने पर रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है.

वहीं ऊपरी चरणों में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, जिसे Hydrolox या क्रायोजेनिक प्रणोदन कहा जाता है. हाइड्रोजन आधारित इंजन अधिक दक्षता दे सकते हैं, इसलिए ऊपरी चरणों में इनका इस्तेमाल उपयोगी होता है. नए कॉन्फिगरेशन में पहले प्रस्तावित ठोस ईंधन वाले बूस्टर दिखाई नहीं देते.

इससे रॉकेट के डिजाइन और संचालन की रणनीति में बदलाव का संकेत मिलता है. हालांकि, मीथेन तकनीक को पूरी तरह तैयार और उड़ान के लिए प्रमाणित मानना सही नहीं होगा; इसके लिए विकास और परीक्षण जरूरी होंगे.

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2029 तक तैयार हो सकता है तीसरा लॉन्च पैड

तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण का लक्ष्य मार्च 2029 रखा गया है. फरवरी 2026 में सरकार ने संसद को बताया था कि स्थल का भू-तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और शुरुआती सिविल कार्य जारी हैं. इसमें पहुंच मार्ग और अस्थायी बिजली व्यवस्था जैसे काम शामिल हैं. आगे ईंधन भंडारण, रॉकेट के लिए मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल, रेल ट्रैक और अन्य तकनीकी सुविधाएं विकसित की जानी हैं.

इस परियोजना में निजी कंपनियों और छोटे उद्योगों की भागीदारी भी प्रस्तावित है. कुल मिलाकर, नई टेंडर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अगले चरण की झलक देती है. PSLV और LVM3 ने भारत को उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अभियानों में मजबूत पहचान दिलाई है, लेकिन भविष्य की जरूरतें इससे कहीं बड़ी हैं.

NGLV परिवार और तीसरा लॉन्च पैड मिलकर भारत को भारी पेलोड, अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्र अभियानों के लिए जरूरी बुनियादी क्षमता दे सकते हैं. असली चुनौती अब इन डिजाइनों को सफल इंजन परीक्षण, रॉकेट निर्माण और सुरक्षित उड़ानों में बदलने की होगी.

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