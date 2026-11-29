टीम इंडिया से बाहर होना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता. टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस दौर से गुजर रहे हैं. लगातार पांच साल तक भारतीय टीम का हिस्सा रहने के बाद अचानक बाहर होने का दर्द उनके बयान में साफ झलका. हालांकि, सूर्यकुमार ने उम्मीद नहीं छोड़ी है. उनका मानना है कि हर मुश्किल दौर के बाद अच्छा समय आता है और उन्हें भी वापसी की उम्मीद है.

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सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारतीय टीम से दूर रहना उनके लिए तकलीफदेह है. उन्होंने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 'बेशक, टीम इंडिया से दूर रहना दर्दनाक है. आप लगातार पांच साल तक देश के लिए खेलते हैं और फिर अचानक भारत के लिए नहीं खेल पाते. यह दुख देता है, लेकिन खेल ऐसा ही है.'

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सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा कि इस खेल ने उन्हें पिछले दो वर्षों में काफी कुछ सिखाया है. IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) के बाद भी उन्हें कई चीजें सीखने को मिलीं. सूर्यकुमार ने कहा, 'जैसा कहा जाता है, सुरंग के अंत में हमेशा रोशनी होती है. तब तक खेल जारी रहना चाहिए.'

IPL के बार में ज्यादा सोच नहीं रहा: सूर्यकुमार

सूर्यकुमार यादव फिलहाल घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि वह अभी आईपीएल के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं. उनके मुताबिक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के बाद विजय हजारे ट्रॉफी और फिर रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण के मुकाबले होने हैं.

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उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका लक्ष्य सुपर लीग के हर मैच में जीत हासिल करना और फिर फाइनल जीतना है. सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वह अभी सिर्फ मौजूदा टूर्नामेंट पर ध्यान दे रहे हैं.

टीम से बाहर होने की वजह बने खराब प्रदर्शन पर सूर्यकुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी का बचाव किया. उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल से उनका खेलने का अंदाज एक जैसा रहा है और उन्हें भारत के साथ-साथ मुंबई के लिए भी बल्लेबाजी करने में मजा आया है.

सूर्यकुमार यादव ने बताया कि पिछले 8-10 सप्ताह में उन्होंने बल्लेबाजी का काफी अभ्यास किया है, जिसका असर मैदान पर दिख रहा है. सूर्यकुमार के मुताबिक जितनी ज्यादा मेहनत की जाती है, किस्मत भी उतना ही साथ देती है. वह फिलहाल मैदान पर उतरने और रन बनाने से खुश हैं.

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