4 लॉन्च पैड से अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा भारत, ISRO ने बताया अपना बड़ा प्लान

भारत अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्रमुख वी. नारायणन ने कहा है कि 2029 तक देश में चार लॉन्च पैड काम करने लगेंगे. इसके लिए तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में करीब 2,000 एकड़ में एक नया स्पेसपोर्ट बनाया जा रहा है. यहां छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट तैयार किए जाएंगे. इस कदम से भारत को देश और दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च करने की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी.

और पढ़ें

नारायणन ने 25 अक्टूबर को चेन्नई में एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसरो गगनयान मिशन के तहत जल्द ही पहला बिना इंसान वाला टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रयान-5 मिशन पर भी काम किया जाएगा. इसरो अपने काम में निजी कंपनियों की मदद भी लेगा, लेकिन इसका निजीकरण नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: Cyclone Arnab Live: साइक्लोन 'अर्नब' की वजह से आंध्र प्रदेश में दो दिन स्कूल-कॉलेज बंद

2029 तक चार लॉन्च पैड बनाने की तैयारी

लॉन्च पैड वह जगह होती है, जहां से रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है. लॉन्च पैड की संख्या बढ़ने से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने में मदद मिल सकती है. इससे इसरो को अलग-अलग अंतरिक्ष मिशनों के लिए ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी. नारायणन के मुताबिक, तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में बनने वाले नए स्पेसपोर्ट में रॉकेट और सैटेलाइट तैयार करने के लिए इमारतें बनाई जाएंगी.

Advertisement

यहां लॉन्च पैड और रेल ट्रैक सिस्टम भी होगा. इसके अलावा, रॉकेट की उड़ान पर नजर रखने और उससे जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए जरूरी सिस्टम लगाए जाएंगे. इसरो की योजना में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाना भी शामिल है. हालांकि, चारों लॉन्च पैड कहां होंगे और उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

निजी कंपनियों को भी जोड़ेगा इसरो

इसरो प्रमुख ने साफ किया कि संगठन का निजीकरण नहीं किया जाएगा. यानी इसरो सरकारी संगठन ही रहेगा. हालांकि, सैटेलाइट लॉन्च करने की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए निजी कंपनियों और स्टार्टअप की मदद ली जाएगी. इसरो इन कंपनियों को तकनीकी जानकारी देगा और उनके काम में मदद करेगा. इससे देश में स्पेस से जुड़े कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है. साथ ही, इस क्षेत्र में हजारों नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है.

गगनयान के लिए होंगे तीन बिना इंसान वाले टेस्ट

गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है. इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है. इंसानों को भेजने से पहले इसरो तीन ऐसे टेस्ट करेगा, जिनमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा. नारायणन ने बताया कि पहला टेस्ट अगले दो महीनों में करने की योजना है. इसके बाद दो और टेस्ट किए जाएंगे. इन परीक्षणों में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाए गए मॉड्यूल के अंदर की स्थिति और सुरक्षा से जुड़े सिस्टम की जांच होगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सैटेलाइट से दिखा चक्रवात अर्नब का विकराल रूप, 140 kmph की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

इसके अलावा, तापमान, दबाव और नमी में बदलाव के दौरान भी इन सिस्टम को परखा जाएगा. किसी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था की भी जांच होगी. नारायणन के मुताबिक, गगनयान मिशन के लिए जमीन पर करीब 8,000 प्रयोग किए जा चुके हैं. इस मिशन के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्री भी खास ट्रेनिंग ले रहे हैं.

जापान के साथ चंद्रयान-5 मिशन की तैयारी

इसरो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रयान-5 मिशन पर काम करने की योजना बना रहा है. इस मिशन में करीब 350 किलोग्राम का रोवर चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा. यह रोवर वहां 100 दिनों तक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा. इस मिशन की लॉन्च तारीख और बाकी तैयारियों के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है. इस मिशन का मकसद चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अध्ययन करना है.

कुल मिलाकर, इसरो आने वाले सालों में रॉकेट लॉन्च करने की सुविधाएं बढ़ाने, गगनयान मिशन की तैयारी पूरी करने और चंद्रमा पर नए मिशन भेजने की दिशा में काम कर रहा है. इसके साथ ही, निजी कंपनियों की मदद से भारत में अंतरिक्ष से जुड़े काम को भी बढ़ावा देने की योजना है.

---- समाप्त ----