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दो लॉन्च फेल होने के बाद ISRO ने किया PSLV थर्ड स्टेज मोटर का सफल टेस्ट

इसरो ने 12 नवंबर 2026 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर PSLV के तीसरे चरण के एडवांस सॉलिड मोटर का सफल ग्राउंड टेस्ट किया. पिछले मिशनों की खामियों को दूर कर मोटर ने अपेक्षित प्रदर्शन किया. अब और परीक्षणों के बाद उड़ान तैयारियों की बहाली होगी.

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पीएसेएलवी रॉकेट तीसरे स्टेज के मोटर का टेस्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर में किया गया. (Photo: ISRO)
पीएसेएलवी रॉकेट तीसरे स्टेज के मोटर का टेस्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर में किया गया. (Photo: ISRO)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 12 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की. सतीश धवन स्पेस सेंटर पर PSLV रॉकेट के तीसरे चरण के एडवांस सॉलिड मोटर का ग्राउंड स्टैटिक टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया. यह परीक्षण पिछले दो मिशनों में आई खामियों को दूर करने के लिए किया गया था. 

PSLV-C61/EOS-09 और PSLV-C62/EOS-एन1 मिशनों में कुछ असामान्यताएं सामने आई थीं. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मोटर में कई सुधार किए गए. नोजल को मजबूत बनाया गया, जोड़ने वाले हिस्सों को और मजबूती दी गई, सीलिंग में अतिरिक्त सुरक्षा जोड़ी गई और गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया को बेहतर किया गया.

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इंजीनियरों ने पुष्टि की कि टेस्ट के दौरान मोटर ने ठीक वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा अपेक्षित था. अब इस टेस्ट के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण चल रहा है. आगे और भी परीक्षण किए जाएंगे ताकि PSLV की उड़ान तैयारियों को पूरी तरह बहाल किया जा सके. PSLV लंबे समय से इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है. इसकी विश्वसनीयता वापस पाना अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी है.

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ISRO test PSLV third stage motor

पिछले मिशनों की समस्याएं और सुधार की जरूरत

PSLV भारत का वर्कहॉर्स रॉकेट माना जाता है. इसने दर्जनों सफल मिशन पूरे किए हैं. लेकिन हाल के दो मिशनों में तीसरे चरण से जुड़ी कुछ गड़बड़ियां सामने आईं. इन असामान्यताओं के कारण रॉकेट की पूर्ण विश्वसनीयता पर सवाल उठे. इसरो ने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया और सुधार का काम शुरू किया. 

नोजल को मजबूत करने से उच्च तापमान और दबाव को बेहतर तरीके से झेलने की क्षमता बढ़ी. इंटरफेस यानी जोड़ने वाले हिस्सों को मजबूत करने से संरचनात्मक मजबूती आई. Cलिंग में अतिरिक्त परत जोड़ने से लीकेज का खतरा कम हुआ. गुणवत्ता जांच को सख्त बनाने से निर्माण प्रक्रिया में गलतियों की संभावना घटी.

यह भी पढ़ें: ISRO ने NVS-03 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की, विदेशी GPS पर निर्भरता कम होगी

ये सभी बदलाव छोटे दिख सकते हैं लेकिन रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. ठोस ईंधन वाले मोटर में कोई भी छोटी खामी पूरे मिशन को प्रभावित कर सकती है. इसलिए ग्राउंड टेस्ट के जरिए इन सुधारों को जांचना जरूरी था. सफल टेस्ट से साफ है कि सुधार सही दिशा में हैं.

ISRO test PSLV third stage motor

आगे की राह और टेस्ट का महत्व

अब डेटा विश्लेषण के बाद और परीक्षण होंगे. ये परीक्षण मोटर की पूरी क्षमता और लंबे समय तक विश्वसनीयता की जांच करेंगे. जब सभी जांच संतोषजनक होंगी तभी PSLV को दोबारा उड़ान के लिए तैयार माना जाएगा. यह प्रक्रिया समय ले सकती है लेकिन सुरक्षा और सफलता को प्राथमिकता देना सही दृष्टिकोण है.

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PSLV की वापC भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अहम है. यह रॉकेट न सिर्फ घरेलू उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाता है बल्कि व्यावसायिक मिशनों के लिए भी इस्तेमाल होता है. इसकी विश्वसनीयता बनी रहने से भारत की अंतरिक्ष एजेंC की साख मजबूत होती है. साथ ही भविष्य के मिशनों की योजना बनाने में आसानी होती है. इसरो का यह सफल परीक्षण दिखाता है कि संगठन समस्याओं से Cखकर आगे बढ़ने में सक्षम है. सुधार और परीक्षण की यह प्रक्रिया आने वाले समय में PSLV को फिर से पूरी तरह तैयार बनाएगी.
 

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