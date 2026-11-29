रात का वक्त था. गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था. लोग अपने घरों में सो रहे थे. तभी एक ऐसा मेहमान गांव की सड़क पर टहलता दिखाई दिया, जिसे देखकर किसी की भी नींद उड़ सकती है. यह कोई आवारा कुत्ता नहीं, बल्कि एक गुलदार था. वह बिना किसी जल्दबाजी के गांव की गली में घूमता रहा. उसकी यह तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई.

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मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का है. यहां गुलदारों की बढ़ती आवाजाही ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. ताजा मामला बिजनौर सदर तहसील के बरुकी गांव का है. देर रात गांव की गलियों में घूमता एक गुलदार कैमरे में नजर आया. सुबह जब ग्रामीणों ने CCTV फुटेज देखी, तो उनके होश उड़ गए. गुलदार गांव की आबादी के बीच गलियों में घूमता नजर आ रहा है. ग्रामीणों को डर है कि कहीं किसी दिन यह जानवर किसी पर हमला न कर दे.

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ग्रामीणों का कहना है कि पहले गुलदार दिखाई देने की खबरें खेतों और जंगलों के आसपास से आती थीं. लोग इसे जंगली इलाकों की सामान्य हलचल समझकर सतर्क रहते थे. लेकिन अब गांव की गलियों में उनकी मौजूदगी सामने आने से डर बढ़ गया है. रात के समय लोग घरों से बाहर निकलने में हिचक रहे हैं.

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बच्चों को अकेले बाहर भेजने से भी बच रहे हैं. बिजनौर जिले के अलग-अलग ग्रामीण इलाकों में गुलदारों की मौजूदगी की खबरें सामने आती रही हैं. बरुकी गांव की ताजा CCTV फुटेज ने एक बार फिर इस चिंता को बढ़ा दिया है.

ग्रामीणों ने की पिंजरा लगाने की मांग

बरुकी गांव के लोगों ने वन विभाग से जल्द इसको लेकर कोई कदम उठाने की मांग की है. ग्रामीण चाहते हैं कि विभाग की टीम गांव पहुंचकर हालात का जायजा ले. साथ ही गुलदार की आवाजाही वाले इलाके में पिंजरा लगाया जाए, ताकि उसे पकड़ा जा सके. लोगों का कहना है कि गुलदार की मौजूदगी से गांव में डर का माहौल है. रात में जरूरी काम से बाहर निकलना भी मुश्किल लग रहा है. ऐसे में वन विभाग को जल्द कदम उठाने चाहिए, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो. फिलहाल CCTV कैमरे में गुलदार की तस्वीर सामने आने के बाद ग्रामीण सतर्क हैं. लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं.

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