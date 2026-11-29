कोटा में कोचिंग, दिल्ली में तैयारी और स्कूल के रजिस्टर में दर्ज हाजिरी… प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बीच कुछ छात्रों की पढ़ाई का यह अलग ही तरीका है. ऐसे छात्र स्कूल में दाखिला तो लेते हैं लेकिन रोज क्लास में मौजूद नहीं होते हैं. नियमित कक्षाओं में जाने के बजाय वह अपना पूरा समय कोचिंग और सेल्फ स्टडी को देते हैं. इसे डमी स्कूल एडमिशन कहा जाता है. पहली नजर में यह तरीका पढ़ाई के लिए ज्यादा समय देने वाला लग सकता है लेकिन इसके पीछे छात्रों को क्या कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है या इसकी वजह से बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को कुछ मुसीबत का सामना कर सकता है. ऐसे में समझते हैं कि इसे लेकर बोर्ड के क्या नियम हैं और छात्रों पर इसका क्या असर पड़ सकता है.

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क्या डमी स्कूल में एडमिशन लेना नियमों के खिलाफ है?

डमी स्कूल में दाखिला लेकर नियमित कक्षाओं में शामिल न होना CBSE के नियमों के अनुरूप नहीं है. बोर्ड के नियमों के मुताबिक, छात्र को स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है. केवल स्कूल के रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना पर्याप्त नहीं है. CBSE के नियमों के अनुसार, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी है. कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर जरूरी दस्तावेजों के आधार पर छूट मिल सकती है.

बोर्ड परीक्षा से भी हो सकते हैं बाहर

डमी एडमिशन लेने वाले छात्रों के सामने सबसे बड़ा खतरा बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की पात्रता को लेकर भी खड़ा हो सकता है. CBSE स्कूलों को छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने और नियमों का पालन कराने के निर्देश देता है. अगर निरीक्षण के दौरान कोई छात्र नियमित रूप से स्कूल में गैरहाजिर पाया जाता है और उसके पास अनुपस्थिति का उचित कारण नहीं होता, तो उसे डमी छात्र माना जा सकता है. ऐसे में बोर्ड उसे परीक्षा में बैठने से रोक सकता है.

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पढ़ाई के दूसरे पहलुओं पर भी पड़ता है असर

नियमित स्कूल नहीं जाने का असर केवल उपस्थिति तक सीमित नहीं रहता. छात्र शिक्षकों से सीधे बातचीत, प्रैक्टिकल, समूह में पढ़ाई और स्कूल की दूसरी गतिविधियों से भी दूर हो जाते हैं. इससे विषयों की बुनियादी समझ और सीखने के अनुभव पर भी असर पड़ता है.

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