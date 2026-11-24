R Ashwin With Wife At Kavya-Anirudh Reception: क्रिकेट के मैदान पर अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को चकमा देने वाले आर अश्विन का स्टाइलिश अंदाज भी किसी से कम नहीं है. हाल ही में उनका स्टाइल और डैशिंग अंदाज SRH की मालकिन काव्या मारन और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के ग्रैंड रिसेप्शन में देखने को मिला. काव्या मारन और अनिरुद्ध के चेन्नई में हुई रिसेप्शन में आर. अश्विन अपनी पत्नी प्रीति नारायणन के साथ पहुंचे थे, जहां दोनों की ब्लैक ट्विनिंग ने हर किसी का ध्यान खींच लिया.



एक तरफ अश्विन ऑल-ब्लैक फॉर्मल लुक में बेहद हैंडसम और डैशिंग नजर आए, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी ने अपने ग्लैमरस ब्लैक आउटफिट से पार्टी में चार चांद लगा दिए. दोनों की शानदार केमिस्ट्री और क्लासी स्टाइल की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रही हैं.

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ऑल-ब्लैक सूट में दिखा आर अश्विन का डैशिंग अंदाज

रिसेप्शन के लिए आर अश्विन ने ब्लैक कलर का बेहद क्लासी और स्टाइलिश आउटफिट चुना. उन्होंने ब्लैक फिटेड ब्लेजर के साथ मैचिंग ट्राउजर पहना था. उनके ब्लेजर की फिटिंग काफी शार्प थी, जो उनके पूरे लुक को स्मार्ट और रॉयल टच दे रही थी.

ब्लेजर के अंदर उन्होंने ब्लैक शर्ट पहनी थी. अश्विन में अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खुले रखे थे, जो फॉर्मल लुक में थोड़ा कूल और रिलैक्स्ड अंदाज दे रहा था. उनके ब्लेजर की पॉकेट में नजर आ रहा पॉकेट स्क्वायर लुक को हल्का सा एक्स्ट्रा स्टाइल दे रहा था.

फुटवियर की बात करें तो उन्होंने अपने आउटफिट के साथ ब्लैक शूज कैरी किए, जो उनके ऑल-ब्लैक लुक के साथ पूरी तरह मैच कर रहे थे. हाथ में क्लासी वॉच ने उनके लुक को और निखार दिया. अश्विन फोटोज में काफी कॉन्फिडेंट और हैंडसम नजर आए.

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आर अश्विन ने ब्लैक सूट-बूट पहना था. (Photo: Instagram/@rashwin99)



पत्नी प्रीति का वन-शोल्डर ब्लैक आउटफिट रहा खास

आर अश्विन की पत्नी प्रीति नारायणन भी अपने स्टाइलिश अंदाज से किसी से पीछे नहीं रहीं. उन्होंने ब्लैक कलर का वन-शोल्डर गाउन स्टाइल आउटफिट पहना था. उनके लुक में एलिगेंस के साथ ग्लैमर का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिला.

प्रीति के आउटफिट की सबसे खास बात इसकी शिमरी डिटेलिंग थी. कमर के पास चमकदार सीक्वेंस वर्क वाला पैनल उनके प्लेन ब्लैक आउटफिट को खास बना रहा था. वहीं, कंधे और बाजू की तरफ शिमरी बॉर्डर वाला फ्लोई केप जैसा डिजाइन उनके लुक में ड्रामेटिक टच जोड़ रहा था.

आउटफिट के आउटफिट में स्लिट डिटेल भी नजर आई, जिसने उनके लुक को और स्टाइलिश बना दिया. ब्लैक कलर के इस आउटफिट में प्रीति बेहद ग्रेसफुल और पार्टी-रेडी दिखाई दीं.

अश्विन की पत्नी वन शोल्डर ड्रेस में ग्लैमरस लगीं. (Photo: Instagram/@rashwin99)



स्टेटमेंट ईयररिंग्स और क्लच ने बढ़ाई खूबसूरती

प्रीति ने अपने आउटफिट के साथ जूलरी और एक्सेसरीज भी काफी सोच-समझकर चुनी थीं. उन्होंने कानों में खूबसूरत स्टेटमेंट ड्रॉप ईयररिंग्स पहने थे, जो उनके चेहरे को अच्छी तरह हाइलाइट कर रहे थे.

इसके अलावा उन्होंने शाइनी ब्रेसलेट और हाथ में स्टोन-क्रिस्टल वर्क वाला सिल्वर टोन क्लच कैरी किया था. पैरों में ब्लैक स्ट्रैपी हील्स उनके पूरे आउटफिट के साथ परफेक्टली मैच कर रही थीं. हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने अपने कर्ली बालों को खुला रखा था. वहीं, ग्लोइंग मेकअप ने उनके लुक को और खूबसूरत बना दिया.

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अश्विन और उनकी पत्नी ट्विनिंग कर शानदार लगे. (Photo: Instagram/@rashwin99)

ब्लैक ट्विनिंग में दिखी दोनों की शानदार केमिस्ट्री

आर अश्विन और प्रीति के लुक की सबसे खास बात दोनों का कलर कोऑर्डिनेशन रही. जहां अश्विन ने ब्लैक सूट में सिंपल लेकिन रॉयल अंदाज अपनाया, वहीं प्रीति ने इसी रंग के आउटफिट में शिमरी डिटेलिंग और केप स्टाइल के साथ ग्लैमर का तड़का लगाया.

फोटोज में दोनों साथ खड़े होकर कैमरे के सामने पोज देते नजर आए. एक फोटो में दोनों एक-दूसरे की तरफ देखकर हंसते दिखाई दे रहे हैं. उनकी यह खूबसूरत बॉन्डिंग और मैचिंग आउटफिट्स पार्टी की तस्वीरों को और खास बना रहे हैं.

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