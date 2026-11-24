अगर किसी कंपनी ने गाड़ियां बनानी बंद कर दीं तो पुरानी गाड़ियों की जिम्मेदारी किसकी होगी. और अगर कंपनी अपना कारोबार चला रही है, तो क्या उसे भी कारोबार बंद करने वाली कंपनी की तरह ही नियमों का बोझ उठाना पड़ेगा. ऑटो सेक्टर में पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी यानी EPR को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल लंबे समय से उलझन पैदा कर रहे थे. अब केंद्र सरकार ने इस उलझन को काफी हद तक दूर कर दिया है.

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दरअसल, सरकार ने साफ कर दिया है कि EPR से जुड़ा एक खास नियम सिर्फ उन्हीं वाहन निर्माता कंपनियों पर लागू होगा, जो अपना कारोबार हमेशा के लिए बंद कर देंगी. यानी जो कंपनियां आज भी गाड़ियां बना रही हैं और बाजार में बेच रही हैं, उन्हें इस खास प्रावधान के तहत अलग से जिम्मेदारी नहीं उठानी होगी. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन (एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स) रूल्स, 2025 में संशोधन किया है.

मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को नोटिफिकेशन संख्या S.O. 6326(E) जारी करते हुए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन (एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स) अमेंडमेंट को फिर से जारी किया है. ये नए नियम गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे. इस संशोधन का सबसे बड़ा मकसद वाहन निर्माता कंपनियों के बीच नियमों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को दूर करना है. सरकार ने नियम 4(6) में स्पष्ट कर दिया है कि EPR से जुड़ा विशेष प्रावधान केवल उन कंपनियों के लिए होगा, जो अपना कारोबार स्थायी रूप से बंद कर देंगी. कारोबार जारी रखने वाली कंपनियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी.

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देना होगा 15 से 20 साल का हिसाब

नए संशोधन के मुताबिक, अगर कोई वाहन निर्माता कंपनी अपना कारोबार हमेशा के लिए बंद करती है, तो उसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB को अपने पुराने वाहनों का पूरा रिकॉर्ड देना होगा. यह रिकॉर्ड कंपनी के कारोबार बंद करने से पहले बाजार में उतारे गए वाहनों से जुड़ा होगा. इसमें कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड देना होगा. वहीं, नॉन-कमर्शियल और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के मामले में पिछले 20 सालों की जानकारी देनी होगी.

कंपनी से जानकारी मिलने के बाद CPCB उसके एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी यानी EPR से जुड़े दायित्व तय करेगा. इसके बाद बोर्ड संबंधित कंपनी को इसकी जानकारी देगा. EPR की जिम्मेदारियां तय करते समय बोर्ड को नियमों के सभी लागू प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा. इस पूरे संशोधन में सबसे अहम बात यही है कि सरकार ने कारोबार जारी रखने वाली कंपनियों और अपना कारोबार बंद करने वाली कंपनियों के बीच साफ अंतर कर दिया है.

दरअसल, नियम 4(6) को लेकर वाहन निर्माता कंपनियों के बीच यह असमंजस था कि EPR की विशेष जिम्मेदारी किन कंपनियों पर लागू होगी. अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यह व्यवस्था केवल कंपनी के स्थायी रूप से कारोबार बंद करने की स्थिति में ही लागू होगी. इसका मतलब है कि जो ऑटो कंपनियां लगातार गाड़ियां बना रही हैं और बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं, उन्हें कारोबार बंद करने वाली कंपनियों के लिए तय इस विशेष प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. इससे उन वाहन निर्माताओं को राहत मिलेगी, जो नियमों को लेकर परेशान थे.

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स्टील स्क्रैप से जुड़े नियम में भी बदलाव

सरकार ने इस संशोधन में सिर्फ EPR की जिम्मेदारियों को ही स्पष्ट नहीं किया है. बल्कि एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल रूल्स, 2025 के नियम 9(2) में भी बदलाव किया गया है. इसके तहत नियम से "ऑर अदर स्टील स्क्रैप मैटेरियल रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रोसेस्ड एट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी" शब्दों को हटा दिया गया है. यानी सरकार ने नियम के इस हिस्से में शामिल शब्दों को संशोधन के जरिए बाहर कर दिया है.

इसका मतलब है कि सरकार ने नियम 9(2) से ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े दूसरे स्टील स्क्रैप मटेरियल को भी नियम के दायरे में शामिल करने वाली इस शब्दावली को हटा दिया है. यानी रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में प्रोसेस किए गए ऐसे अन्य स्टील स्क्रैप मटेरियल का उल्लेख अब इस प्रावधान में नहीं रहेगा.

मार्च में आया था ड्राफ्ट

इस बदलाव की प्रक्रिया मार्च 2026 में शुरू हुई थी. पर्यावरण मंत्रालय ने 27 मार्च 2026 को संशोधन का ड्राफ्ट राजपत्र में प्रकाशित किया था. इसके बाद आम लोगों और संबंधित पक्षों से 60 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे. मंत्रालय के मुताबिक, इस दौरान मिले सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया गया. इसके बाद अब फाइनल अमेंडमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

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ऑटो सेक्टर के लिए क्या है इसका मतलब

कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग और EPR जिम्मेदारियों को लेकर स्थिति पहले से ज्यादा साफ हो गई है. अब कंपनियों को यह समझने में आसानी होगी कि कारोबार बंद करने की स्थिति में उन्हें कितने पुराने वाहनों का रिकॉर्ड देना होगा और उनकी जिम्मेदारियां कैसे तय की जाएंगी.

सबसे बड़ी बात यह है कि कारोबार जारी रखने वाली कंपनियों को नियम 4(6) के इस विशेष प्रावधान से अलग रखा गया है. इससे ऑटोमोबाइल कंपनियों की नियामों से जुड़ी उलझन कम होने की उम्मीद है. सरकार ने साफ संदेश दिया है कि कारोबार बंद करने और कारोबार जारी रखने वाली कंपनियों को एक ही तराजू में नहीं तौला जाएगा.

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