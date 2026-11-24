किसी कंपनी के शेयर जल्दी बेच देने का अफसोस बाद में हो सकता है, खासकर तब जब वही कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनियों में शामिल हो जाए. NVIDIA के को-फाउंडर Curtis Priem के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. 1999 में कंपनी के IPO के समय उनके पास करीब 12.1% हिस्सेदारी होने का अनुमान है. अगर वह हिस्सा आज भी उनके पास होता, तो उसकी कीमत करीब 484.9 अरब डॉलर यानी लगभग ₹44.94 लाख करोड़ होती. लेकिन प्रीम ने अपने शेयर बहुत पहले बेच दिए थे. उनका मानना था कि इतनी बड़ी दौलत उनके लिए जरूरत से ज्यादा थी. बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप से डबल है ये रकम.

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ऐपल के तीसरे सह-संस्थापक रोनाल्ड वेन का नाम अक्सर तब लिया जाता है, जब बात उन लोगों की होती है जिन्होंने किसी बड़ी टेक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी शुरुआती दौर में बेच दी. एनवीडिया के सह-संस्थापक कर्टिस प्रीम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. फर्क यह है कि प्रीम ने अपने शेयरों का बड़ा हिस्सा सिर्फ बेचा नहीं, बल्कि उसका काफी हिस्सा दान भी कर दिया.

आज एनवीडिया की वैल्यू ट्रिलियन डॉलर में है. कंपनी के शुरुआती दिनों में उसके साथ रहे प्रीम अगर अपनी पुरानी हिस्सेदारी बचाकर रखते, तो उनकी दौलत दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति को भी चुनौती दे सकती थी. लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ और ही फैसला लिया था.

NVIDIA के IPO के समय प्रीम के पास थी बड़ी हिस्सेदारी

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कर्टिस प्रीम ने 1993 में जेनसन हुआंग और क्रिस मैलचॉस्की के साथ एनवीडिया की शुरुआत की थी. वह कंपनी के पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO बने. करीब एक दशक तक इस पद पर काम करने के बाद उन्होंने 2003 में रिटायरमेंट ले लिया.

1999 में एनवीडिया शेयर बाजार में लिस्ट हुई, तब प्रीम के पास कंपनी की करीब 12.1 से 12.8% हिस्सेदारी होने की रिपोर्टें हैं. यह उस समय कंपनी के शुरुआती निवेश और मेहनत का बड़ा हिस्सा था. लेकिन प्रीम ने इन शेयरों को अपने पास बनाए रखने का फैसला नहीं किया.

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उन्होंने अपनी हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा अपनी चैरिटेबल फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया. बाकी शेयर भी धीरे-धीरे बेच दिए. 2006 तक एनवीडिया में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी खत्म हो चुकी थी.

प्रीम ने उस दौर में अपनी हिस्सेदारी को 'excessive amount of money' यानी जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा बताया था. उनके लिए दौलत जमा करते रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं थी. उन्होंने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल शिक्षा और रिसर्च जैसे कामों के लिए करने का रास्ता चुना.

आज वही शेयर होते तो कीमत करीब ₹45 लाख करोड़!

अब इस फैसले का मैथ्स समझिए. नवंबर 2026 में एनवीडिया का मार्केट कैप करीब 4.01 लाख करोड़ डॉलर के आसपास है. अगर प्रीम की 12.1% हिस्सेदारी आज भी उनके पास होती, तो उसकी कीमत करीब 484.9 अरब डॉलर होती.

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डॉलर के मुकाबले 92.68 रुपये की दर से यह रकम करीब ₹44.94 लाख करोड़ बैठती है. यानी करीब ₹45 लाख करोड़. यह आंकड़ा उनकी मौजूदा संपत्ति नहीं है. यह सिर्फ यह बताता है कि अगर उनकी पुरानी हिस्सेदारी आज तक बरकरार रहती और शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, तो उसकी कीमत कितनी होती.

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इस रकम को समझने के लिए भारत की बड़ी कंपनियों से तुलना की जा सकती है. उदाहरण के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप करीब ₹18.3 लाख करोड़ मानें, तो प्रीम की काल्पनिक हिस्सेदारी की कीमत उससे लगभग ढाई गुना होती.

भारत सरकार का 2026-27 का कुल बजट खर्च करीब ₹53.47 लाख करोड़ है. इस लिहाज से प्रीम की वह हिस्सेदारी देश के सालाना बजट के करीब 84% के बराबर होती. यह तुलना बताती है कि एनवीडिय के शेयरों में समय के साथ कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है.

एक और दिलचस्प तुलना जेनसन हुआंग से है. एनवीडिया में उनकी करीब 3.5% हिस्सेदारी की वैल्यू इसी मार्केट कैप के आधार पर लगभग ₹13 लाख करोड़ बैठती है. यानी प्रीम की पुरानी 12.1% हिस्सेदारी की काल्पनिक कीमत हुआंग की मौजूदा हिस्सेदारी से तीन गुना से भी ज्यादा होती.

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शेयर बेचने के बाद क्या कर रहे हैं कर्टिस प्रीम?

एनवीडिया से रिटायरमेंट के बाद कर्टिस प्रीम ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली. वह कैलिफोर्निया में रहते हैं और अपना ज्यादा समय शिक्षा, रिसर्च और परोपकार से जुड़े कामों में लगाते हैं.

उनका Rensselaer Polytechnic Institute यानी RPI से पुराना रिश्ता है. वह इसी संस्थान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के वाइस चेयरमैन हैं. उनकी प्रीम फैमिली फाउंडेशन ने RPI को 27.5 करोड़ डॉलर से ज्यादा का दान दिया है. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 2,548 करोड़ रुपये है.

इस मदद का इस्तेमाल शिक्षा और नई तकनीक पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. प्रीम की खास दिलचस्पी क्वांटम कंप्यूटिंग में भी है. RPI में क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी सुविधाओं और रिसर्च को आगे बढ़ाने में उनकी फाउंडेशन का योगदान रहा है.

इस तरह एनवीडिया के शेयरों से दूर होने के बाद भी प्रीम टेक्नोलॉजी की दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं हुए. बस उनका काम करने का तरीका बदल गया. अब वह किसी बड़ी कंपनी को चलाने के बजाय शिक्षा और विज्ञान से जुड़े संस्थानों को आगे बढ़ाने में पैसा लगा रहे हैं.

क्या उन्हें ₹45 लाख करोड़ की दौलत छोड़ने का अफसोस है?

आज के हिसाब से देखें तो प्रीम का फैसला किसी को भी हैरान कर सकता है. आखिर कौन व्यक्ति ऐसी हिस्सेदारी बेच देगा, जिसकी कीमत आगे चलकर करीब ₹45 लाख करोड़ हो सकती है? लेकिन यह गणना आज की जानकारी के आधार पर की जा रही है. 1999 या 2003 में यह तय करना संभव नहीं था कि एनवीडिया भविष्य में कितनी बड़ी कंपनी बनेगी.

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Forbes के अनुमान के मुताबिक, प्रीम की मौजूदा नेटवर्थ करीब 3 करोड़ डॉलर, यानी लगभग 278 करोड़ रुपये है. यह अनुमान है, उनकी ओर से घोषित आधिकारिक आंकड़ा नहीं. उनकी आज की संपत्ति और उस हिस्सेदारी की काल्पनिक कीमत के बीच बहुत बड़ा अंतर है.

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