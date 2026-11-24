मिथुन चक्रवर्ती और शक्ति कपूर बॉलीवुड के उन दिग्गज कलाकारों में शामिल हैं, जिनकी फिल्मों का जादू आज भी कायम है. दोनों का फैंडम वक्त के साथ और भी ज्यादा मजबूत हुआ है. ऐसे में जब इंडस्ट्री के ये दो बड़े सितारे एक ही इवेंट में साथ नजर आए, तो फैंस के लिए यह किसी फिल्मी ट्रीट से कम नहीं था.

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खास रही मिथुन- शक्ति कपूर की मुलाकात

मिथुन चक्रवर्ती और शक्ति कपूर की मुलाकात का एक खास मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. दरअसल, दोनों दिग्गज सितारे ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के नेटफ्लिक्स इवेंट में शामिल हुए.

इसी दौरान जब शक्ति कपूर की नजर मिथुन चक्रवर्ती पर पड़ी, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही गर्मजोशी और अपनापन दिखा. शक्ति कपूर ने बिना किसी झिझक के दिग्गज एक्टर के पैर छूकर अपना सम्मान जताया. दोनों का खास याराना साफ नजर आया और दोनों की मुलाकात का यह खूबसूरत और भावुक पल कैमरों में कैद हो गया, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं

कई फिल्मों में साथ दिख चुके मिथुन- शक्ति

मिथुन और शक्ति कपूर के साथ पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे भी नजर आईं. चारों दिग्गज कलाकार एक दूसरे संग बातचीत करते दिखे. चारों ने एक साथ तस्वीरें भी क्लिक कराईं.

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बता दें कि मिथुन और शक्ति कपूर साथ में कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. दोनों स्टार्स ने साल 1985 की फिल्म 'बादल' में काम किया था, जिसमें पूनम ढिल्लों भी थीं. इसके अलावा 1989 की फिल्म 'हम इंतजार करेंगे' में मिथुन, पद्मिनी और शक्ति एक साथ दिखे थे. इसके अलावा भी वो कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं.

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