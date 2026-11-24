न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगयाा था. ऋषभ के शतक के बाद उनके सीमित ओवरों के करियर को लेकर बहस तेज हो गई है. भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मदन लाल ने सवाल उठाया है कि आखिर ऋषभ को वनडे और टी20 टीम से बाहर क्यों रखा गया है. उन्होंने चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट से क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के लिए इस विकेटकीपर बल्लेबाज पर विचार करने की अपील की.

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मदन लाल ने एएनआई से कहा कि ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर पहले चिंता रही हो सकती है, लेकिन उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज करना सही नहीं है. उन्होंने कहा, 'मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्हें भारत की टी20 और वनडे टीम से बाहर क्यों रखा गया है. भारत को उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर रखने की गलती नहीं करनी चाहिए. वह टीम में जगह पाने के हकदार हैं और उन्हें वर्ल्ड कप लेकर जाना चाहिए.'

ऋषभ पंत ने जड़ा था तूफानी शतक

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ऋषभ पंत ने पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 153 गेंदों में 128 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए. ऋषभ के टेस्ट करियर का ये 9वां शतक रहा.

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मदन लाल ने उनकी निडर बल्लेबाजी और आत्मविश्वास की तारीफ करते हुए कहा कि ऋषभ पंत अपने स्वाभाविक अंदाज में खेलने से नहीं डरते. लाल ने यह भी कहा कि उन्होंने ऋषभ को शायद ही कभी फॉर्म के लिए संघर्ष करते देखा है.

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ऋषभ पंत ने आखिरी वनडे इंटरनेशनल अगस्त 2024 और आखिरी टी20 इंटरनेशनल जुलाई 2024 में खेला था. तब से उन्हें इन दोनों फॉर्मेट में भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है.

मदन लाल का मानना है कि पहले मुकाबले में भारतीय टीम को अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की कमी महसूस हुई और अगले टेस्ट में उन्हें मौका मिलना चाहिए.

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