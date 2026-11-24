अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए सालों की मेहनत और बचत की जरूरत होती है. ऐसी ही कहानी IT सेक्टर में काम करने वाली शिखा शर्मा की है. सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने 15 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था.

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पैसे कमाने के लिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, तो कभी कॉल सेंटर में पार्ट टाइम काम किया. लेकिन उनके जीवन में एक फैसले ने उन्हें इस लायक बना दिया कि वह इतने कम उम्र में अपना 3BHK फ्लैट खरीदा है. शिखा ने आगे यह भी बताया कि उन्होंने यह काम अपनी पॉकेट मनी के लिए नहीं, बल्कि परिवार का खर्च चलाने में मदद करने के लिए किया था.

हर महीने बचाए 2 से 5 हजार रुपये

ट्यूशन और कॉल सेंटर की नौकरी करते हुए थोड़ी ही कमाई हो रही थी लेकिन IT सेक्टर में नौकरी मिलने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ. नियमित सैलरी मिलने लगी तो उन्होंने हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना शुरू किया. वह अपनी क्षमता के मुताबिक हर महीने करीब 2,000 से 5,000 रुपये तक बचाती थीं.

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इसके अलावा उन्होंने एक जमीन भी खरीदी थी. कुछ समय बाद इस जमीन को बेचने पर उन्हें अच्छा मुनाफा मिला. शिखा ने जमीन की बिक्री से मिली रकम और सालों की बचत को मिलाकर अपने फ्लैट की डाउन पेमेंट की.

डाउन पेमेंट के बाद लिया होम लोन

शिखा ने आगे वीडियो में बताया कि उन्होंने फ्लैट की डाउन पेमेंट खुद की बचत और जमीन बेचकर मिले पैसों से की. वहीं, बाकी रकम के भुगतान के लिए उन्होंने होम लोन लिया. इस तरह उन्होंने अपना 3BHK फ्लैट खरीदा. उनके लिए यह घर सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, त्याग और परिवार के सपनों का नतीजा है.

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