मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड में सजा काट रही मुस्कान की छोटी बेटी का जन्मदिन मेरठ जेल में मनाया जाएगा. जेल प्रशासन की ओर से बच्ची को कपड़े, मिठाई और खिलौने उपहार में दिए जाएंगे. जेल के वरिष्ठ अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल में रह रहे छह साल तक के सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने की परंपरा है. इसी परंपरा के तहत मुस्कान की बेटी का जन्मदिन भी अन्य बच्चों की तरह मनाया जाएगा.

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वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने के मुताबिक, फिलहाल मेरठ जेल में छह साल से कम उम्र के पांच बच्चे अपनी मां के साथ रह रहे हैं. इन बच्चों का कोई दोष नहीं है. उनके माता-पिता के अपराध के कारण उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है. ऐसे में जेल प्रशासन का प्रयास रहता है कि बच्चों को किसी तरह से यह महसूस न हो कि उनका बचपन सामान्य बच्चों से अलग है या उनकी खुशियों की अनदेखी की जा रही है.

उन्होंने बताया कि जेल कर्मचारी और महिला बंदी मिलकर बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं. इस दौरान बच्चों को नए कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए जाते हैं. उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है. उद्देश्य है कि बच्चे खुद को सम्मानित नागरिक समझें और जब भविष्य में समाज के बीच जाएं तो उन्हें यह मलाल न रहे कि जेल में रहने के कारण उनका जन्मदिन नहीं मनाया गया.

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वहीं, मुस्कान ने अपनी बड़ी बेटी पीहू से मिलने की इच्छा जताई है. मुस्कान के वकील उससे मिलने जेल आए थे. उसने वकील के माध्यम से अपने परिवार तक बेटी से मिलने की इच्छा का संदेश भिजवाया है. वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि यदि मुस्कान की ओर से इस संबंध में कोई पत्र दिया जाता है तो उसे नियमानुसार परिवार तक पहुंचाया जाएगा.

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