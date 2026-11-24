आज कार्तिक पूर्णिमा है. इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है. इस पर्व का संबंध भगवान शिव द्वारा तीन राक्षसों के वध से भी बताया जाता है. मान्यता है कि इस दिन शिवजी ने तीन मायावी राक्षसों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का वध किया था. महादेव ने इन असुरों के साथ उनके तीन नगरों का भी नाश किया था. प्रचलित कथा के अनुसार, तीनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये तीनों नगर प्राप्त किए थे. कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही शिवजी ने इन तीनों असुरों और इनके नगरों का नाश किया था. आइए पूरी कहानी बताते हैं.

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पौराणिक कथा के अनुसार, तारकासुर का वध होने के बाद उसके तीन पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे. इसके लिए तीनों को असीम शक्तियां चाहिए थी. तब उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा. तीनों असुरों ने एक स्वर में ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा. लेकिन ब्रह्मदेव उन्हें यह वरदान नहीं दे सकते थे. इसलिए उन्होंने मना कर दिया.

तब इन असुरों ने ब्रह्माजी से एक ऐसा वरदान मांग लिया, जिससे इनका विनाश करना नामुमकिन हो गया. उन्होंने ब्रह्मा से सोने, चांदी और लोहे के तीन अलग-अलग नगर मांगे जो अलग-अलग दिशा में घूमते रहें. ये तीनों क्रमश: स्वर्णपुर, रजतपुर और लौहपुर कहलाए. तीनों को एकसाथ त्रिपुर कहा जाता था. इन्हें यह भी वरदान मिला कि तीनों असरों और उनके नगरों का विनाश एकसाथ ही किया जा सकता है. इन्हें अलग-अलग समाप्त नहीं किया जा सकता था.

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तीनों नगरों के आतंक से परेशान हुए देवता

वरदान मिलने के बाद तीनों असुरों का अहंकार बढ़ने लगा. वे अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को परेशान करने लगे. उनका अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ता गया और तीनों लोकों में भय का माहौल बन गया. तब सारे देवता मिलेकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उन्होंने तीनों असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की. ब्रह्मदेव के पास इस समस्या का हल नहीं था, तब सभी मिलकर विष्णु जी के पास पहुंचे. तब भगवान विष्णु ने बताया कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण तीनों असुरों का वध आसान नहीं है. उनका विनाश तभी संभव है, जब तीनों नगरों को एक ही बाण नष्ट किया जाए. इसके लिए तीनों नगरों का एकसाथ होना भी जरूरी है. 1000 साल में सिर्फ एक बार ही ये संयोग बनेगा, जब ये तीनों नगर एकसाथ होंगे.

1000 वर्ष पूरे होने पर जब तीनों नगर एकसाथ आए तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से उन्हें इन राक्षसों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की. तब शिवजी के लिए एक दिव्य रथ तैयार किया गया, जिसमें पूरी सृष्टि की शक्तियां शामिल थीं. पृथ्वी स्वयं रथ बनी. सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने. 1000 वर्ष के संयोग में जब तीनों नगर एकसाथ आए, तब शिवजी ने दिव्य धनुष पर बाण चढ़ाया. उन्होंने एक ही बाण से तीनों नगरों को निशाना बनाया. महादेव के बाण ने त्रिपुर को भेद दिया और देखते ही देखते तीनों नगर आग में जलकर राख हो गए. तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का भी अंत हो गया. उसी दिन से भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाने लगे.

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