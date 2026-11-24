किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिलना किसी भी उम्मीदवार के लिए खुशी की बात होती है. लेकिन कई बार पुरानी नौकरी का नोटिस पीरियड, निजी परेशानी या दूसरी वजहों से उम्मीदवार नए कंपनी से दी गई तारीख पर कंपनी जॉइन नहीं कर पाते हैं. ऐसे में उसके मन में सवाल आता है कि क्या जॉइनिंग डेट निकलते ही ऑफर लेटर कैंसिल हो जाएगा? क्या कंपनी उसे नौकरी देने से मना कर सकती है? इसका जवाब हर मामले में एक जैसा नहीं होता है. यह काफी हद तक ऑफर लेटर में लिखी शर्तों और कंपनी के फैसले पर निर्भर करता है.

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क्या जॉइनिंग डेट निकलते ही ऑफर लेटर कैंसिल हो जाता है?

जरूरी नहीं कि जॉइनिंग की तारीख निकलते ही ऑफर लेटर अपने आप रद्द हो जाए. कर्मचारी को सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि ऑफर लेटर में जॉइनिंग की तारीख को लेकर क्या शर्त लिखी है. अगर साफ तौर पर कहा गया है कि तय तारीख तक जॉइन नहीं करने पर ऑफर वापस ले लिया जाएगा या रद्द माना जाएगा, तो कंपनी उस शर्त के आधार पर कार्रवाई कर सकती है.

वहीं, अगर ऐसी कोई शर्त साफ नहीं है, तो उम्मीदवार को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि ऑफर अपने-आप खत्म हो गया है. ऐसी स्थिति में कंपनी से संपर्क करके जॉइनिंग की नई तारीख की अनुमति मांगनी चाहिए.

भारतीय कानून क्या कहता है?

भारत में नौकरी के ऑफर और उससे जुड़ी शर्तों को समझने के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) भी बेहद अहम है. इसकी धारा 5 के मुताबिक, किसी प्रस्ताव को उसकी स्वीकृति पूरी होने से पहले वापस लिया जा सकता है. वहीं, धारा 55 में तय समय पर वादा पूरा नहीं करने की स्थिति की भी जिक्र किया गया है. अगर दोनों पक्षों का इरादा था कि तय समय का पालन जरूरी है, तो समय पर काम पूरा न होने पर दूसरा पक्ष अनुबंध को रद्द करने का विकल्प चुन सकता है.

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हालांकि, इन कानूनी प्रावधानों का किसी नौकरी के मामले में क्या असर होगा, यह ऑफर लेटर की शर्तों और पूरे मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर कंपनी हर स्थिति में ऑफर लेटर रद्द कर सकती है या ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती.

जॉइनिंग डेट निकल जाए तो उम्मीदवार क्या करें?

अगर किसी वजह से आप तय तारीख पर नई कंपनी जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है.

HR को तुरंत जानकारी दें- जॉइनिंग डेट निकलने का इंतजार न करें. पहले ही कंपनी के HR या भर्ती करने वाले अधिकारी को अपनी परेशानी बताएं.

ईमेल से एक्सटेंशन मांगें- जॉइनिंग की नई तारीख के लिए लिखित में अनुरोध करें. जरूरत पड़ने पर देरी की वजह और उससे जुड़े दस्तावेज भी दें.

लिखित मंजूरी जरूर लें- केवल फोन पर मिली सहमति के भरोसे न रहें. HR से ईमेल पर नई जॉइनिंग डेट की मांग करें.

क्या कंपनी जॉइनिंग डेट बढ़ा सकती है?

हां, कंपनी अपनी भर्ती प्रक्रिया और ऑफर लेटर की शर्तों के अनुसार उम्मीदवार को जॉइनिंग के लिए अतिरिक्त समय दे सकती है. लेकिन यह उम्मीदवार का अपने-आप मिलने वाला अधिकार नहीं है. एक्सटेंशन देना कंपनी की मंजूरी और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है. इसलिए उम्मीदवार को नई तारीख की लिखित पुष्टि मिलने के बाद ही आगे की योजना बनानी चाहिए.

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