Zaheer Khan Sagarika Wedding Anniversary: क्रिकेट के मैदान पर अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को चौंकाने वाले पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनके साले साहब और एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के भाई शिवजीत घाटगे की शादी के जश्न की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उनकी एनीवर्सरी आ गई है. जी हां, 23 नवंबर 2026 को जहीर खान और सागरिका घाटगे की शादी को 9 साल पूरे हो गए हैं. उन्होंने 23 नवंबर 2017 में शादी रचाई थी.



बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के साथ उनकी जोड़ी जितनी खूबसूरत है, उतना ही प्यारा है उनका परिवार. साले साहब का ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट करने के बाद जहीर खान और सागरिका ने शादी की सालगिरह मनाई. इस मौके पर कपल की कुछ खास तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें दोनों अपने नन्हे बेटे को गोद में लेकर केक काटते नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में जहीर का सादगी भरा स्टाइल, सागरिका की खूबसूरत मुस्कान और बेटे का क्यूट अंदाज फैंस का ध्यान खींच रहा है.



बेटे को गोद में लेकर जहीर-सागरिका ने काटा केक

जहीर खान और सागरिका घाटगे ने अपनी एनीवर्सरी परिवार के साथ सेलिब्रेट की. सागरिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर दो फोटोज शेयर कीं, जिसमें पहली फोटो में वह अपने भाई-बहनों के साथ पोज देती दिखीं तो दूसरी में जहीर और बेटे के साथ दिखाई दीं. फोटो में एक्ट्रेस अपने बेटे फतेहसिंह को गोद में लेकर जहीर के साथ केक काटते दिखाई दे रही हैं.



इस खास मौके पर दोनों बेहद खुश दिखे. सामने टेबल पर सफेद रंग का खूबसूरत केक रखा हुआ है, जिसके आसपास पिंक कपकेक्स और फूलों से डेकोरेशन की गई है. बैकग्राउंड में हल्की रोशनी वाली फेयरी लाइट्स और खूबसूरत पर्दे सेलिब्रेशन को और खास बना रहे हैं.

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वाइट कुर्ते में जहीर का हैंडसम अंदाज, सागरिका भी लगीं खूबसूरत

इस सेलिब्रेशन में जहीर खान का लुक काफी क्लासी और एलिगेंट नजर आया. उन्होंने वाइट कलर का एथनिक कुर्ता पहना हुआ है. उनका यह सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज उन पर खूब जंच रहा है. बिना किसी एक्स्ट्रा तामझाम के जहीर का यह ट्रेडिशनल लुक काफी शानदार दिखा. वहीं, सागरिका पिंक कलर के खूबसूरत आउटफिट में नजर आईं. उनके चेहरे की प्यारी मुस्कान और सिंपल स्टाइल ने पूरे लुक में चार चांद लगा दिए.



ब्लू जैकेट-ग्रीन टी शर्ट में बेहद क्यूट लगा कपल का बेटा

तस्वीरों में सबसे ज्यादा ध्यान जहीर और सागरिका के नन्हे बेटे ने खींचा. उसने ग्रीन कलर की टी-शर्ट के ऊपर डार्क ब्लू जैकेट पहनी हुई थी. जैकेट में उसका लुक बेहद प्यारा लग रहा है. उसके घुंघराले बाल और क्यूटनेस फोटो को और खास बना रही है. जहां जहीर सफेद कुर्ते में हैंडसम लग रहे हैं, वहीं नन्हे की ब्लू जैकेट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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सागरिका ने अपने कजंस के साथ फोटो शेयर की. (Photo: Instagram/@sagarikaghatge)



कजिन्स और परिवार के साथ भी दिखा जश्न का माहौल

सेलिब्रेशन की दूसरी तस्वीर में जहीर-सागरिका परिवार और कजिन्स के साथ नजर आ रहे हैं. सभी एक फ्रेम में साथ खड़े होकर कैमरे के लिए पोज दे रहे हैं. तस्वीर पर 'Getting all cousins in one frame' लिखा हुआ है.



2017 में शादी के बंधन में बंधे थे जहीर और सागरिका

जहीर खान और सागरिका घाटगे ने साल 2017 में शादी की थी. दोनों की लव स्टोरी और शादी हमेशा से सुर्खियों में रही है. जहीर क्रिकेट की दुनिया का बड़ा नाम हैं, वहीं सागरिका फिल्म 'चक दे! इंडिया' में अपने दमदार अभिनय से पहचान बना चुकी हैं. अब दोनों अपने बेटे के साथ फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. उनकी ये नई तस्वीरें दिखाती हैं कि सालों बाद भी दोनों के बीच प्यार और खूबसूरत बॉन्डिंग बरकरार है.

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