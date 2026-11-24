चीन बुधवार सुबह 8:18 बजे स्थानीय समय पर शेनझोउ-24 अंतरिक्ष यान लॉन्च करने जा रहा है. यह लॉन्च जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च-2एफ रॉकेट के जरिए होगा. चीन मानव अंतरिक्ष एजेंसी (CMSA) ने मंगलवार को बताया कि तीन सदस्यीय क्रू अच्छी हालत में है और लॉन्च की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.

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क्रू में कमांडर तांग होंगबो, फ्लाइट इंजीनियर वू यी और पाकिस्तानी पेलोड स्पेशलिस्ट जीशान अली शामिल हैं. जीशान अली चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्री होंगे. जीशान अली की यह यात्रा चीन-PAK द्विपक्षीय सहयोग का हिस्सा है, जो बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हो रही है.

चीन 2021 से शेनझोउ मिशनों के जरिए अपने तियांगोंग स्टेशन पर चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के तीन-तीन सदस्यीय दल छह महीने के लिए भेजता रहा है. इस बार अली का दौरा अल्पकालिक रहेगा. वे शेनझोउ-23 के दो सदस्यों के साथ वापस लौटेंगे. शेनझोउ-23 के क्रू में से झू यांगझू एक साल लंबी मिशन पर स्टेशन पर ही रहेंगे. यह बदलाव कक्षा में क्रू रोटेशन को पूरा करेगा.

मिशन का महत्व

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शेनझोउ-24 चीन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का 41वां उड़ान मिशन है. कक्षा में पहुंचने के बाद क्रू स्पेस साइंस प्रयोग और स्टेशन पर पहले से चल रहे शोध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. यह मिशन सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है. इसमें पहली बार किसी विदेशी नागरिक को चीन के स्पेस स्टेशन पर जगह मिलना राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. बेल्ट एंड रोड के तहत सहयोग चीन की अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करता है.

यह लॉन्च ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और चीन के बीच चंद्रमा पहुंचने की होड़ तेज हो रही है. अमेरिका का आरोप है कि बीजिंग चंद्रमा पर कब्जा करने और उसके संसाधनों का खनन करने की योजना बना रहा है. चीन इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता रहा है.

ऐसे माहौल में शेनझोउ-24 मिशन चीन की अंतरिक्ष क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग दोनों को एक साथ दिखाता है. तियांगोंग स्टेशन पर नियमित क्रू भेजने और अब विदेशी यात्री को शामिल करने से चीन अपना स्पेस प्रोग्राम और अधिक परिपक्व और खुला दिखा रहा है.

लॉन्च सफल होने पर क्रू तियांगोंग स्टेशन पर पहुंचकर प्रयोग करेंगे और रोटेशन पूरा करेंगे. जीशान अली की छोटी यात्रा भविष्य में और ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सहयोग का रास्ता खोल सकती है. यह मिशन न सिर्फ चीन-पाकिस्तान संबंधों को नई ऊंचाई देता है, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में चीन की स्थिति को भी मजबूत करता है.

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