फुलेरा गांव की गलियों में एक बार फिर हंसी, सियासत और देसी ड्रामे का तड़का लगने वाला है. जी हां, दर्शकों की पसंदीदा वेब सीरीज 'पंचायत' के पांचवें सीजन का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. प्राइम वीडियो ने जैसे ही इसकी झलक दिखाई, सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कोई नए सीजन की कहानी को पिछले सीजन से ज्यादा मजेदार बता रहा है, तो कोई अपने चहेते किरदारों को फिर से देखने के लिए एक्साइटेड है.

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इस बार फुलेरा की राजनीति में क्रांति देवी की चाल से काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है. वहीं, अभिषेक त्रिपाठी यानी जितेंद्र कुमार और रिंकी यानी संविका के रिश्ते को लेकर भी कहानी में नया मोड़ देखने को मिल सकता है. ट्रेलर में दोनों पहले से ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं. ऐसे में फैंस की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार उनका रिश्ता सबके सामने आ जाएगा?

क्रांति देवी की नई चाल से बदलेगा फुलेरा का माहौल

प्राइम वीडियो इंडिया ने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, 'क्रांति देवी की चाल और फुलेरा के नए हालात- सब कुछ बदलने वाला है.' इस लाइन ने ही नए सीजन को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है.

कहानी में क्रांति देवी की चुनावी जीत के बाद फुलेरा का माहौल बदल चुका है. अब अभिषेक को नए नेतृत्व के तहत काम करना होगा. नौकरी की चुनौतियों के बीच वह अपने MBA के सपने को भी पूरा करने की कोशिश करता नजर आएगा. यानी इस बार गांव की राजनीति के साथ अभिषेक की जिंदगी की उलझनें भी कहानी को दिलचस्प बनाएंगी.

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भूषण की 'खैनी खाना है' वाली अदा फिर करेगी एंटरटेन

सीरीज के चर्चित किरदार भूषण यानी दुर्गेश कुमार भी अपने पुराने अंदाज में लौट रहे हैं. उनका खास डायलॉग 'खैनी खाना है' एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है. वहीं, आसिफ खान की वापसी भी नए सीजन को लेकर फैंस की उत्सुकता बढ़ा रही है.

जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, संविका, फैसल मलिक और चंदन रॉय जैसे कलाकार भी अपने पुराने किरदारों में नजर आएंगे. इन कलाकारों की मौजूदगी ही 'पंचायत' की दुनिया को खास बनाती है.

ट्रेलर देखकर खुश हुए फैंस, लेकिन विधायक जी को किया मिस

ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई लोगों को नए सीजन की कहानी में ताजगी नजर आई. एक यूजर ने लिखा कि कहानी और हालात काफी सटीक लग रहे हैं और पिछले कमजोर सीजन के बाद यह नया अंदाज अच्छा लग रहा है. एक अन्य दर्शक ने इसे राइटर्स का अच्छा बदलाव बताया, जबकि कई फैंस ने कहा कि यह सीजन काफी मजेदार होने वाला है.

kranti devi ki chaal aur phulera ka naya haal, ab sab badlega 🏠 #PanchayatOnPrime, New Season, Dec 3 @TheViralFever @ArunabhKumar @StephenPoppins @chandan_txt @vijaykoshy @metaltoothpk @Farjigulzar #RaghubirYadav @Neenagupta001 @malikfeb @chandanroy77 @Sanvikka @Durgesh81091370 @SunitaRajwar @ashok_pathak3 #BullooKumar — prime video IN (@PrimeVideoIN) November 23, 2026

हालांकि, ट्रेलर देखकर हर कोई पूरी तरह खुश नहीं था. कई दर्शकों ने इसमें विधायक जी यानी पंकज झा को न देखकर निराशा जताई. एक फैन ने सवाल किया कि हमारे पूज्य विधायक जी कहां हैं, उन्हें तो ट्रेलर में मिस कर दिया. वहीं, दूसरे यूजर ने भी पूछा कि विधायक जी यानी पंकज झा कहां हैं? कुछ दर्शकों का कहना था कि विधायक जी के बिना फुलेरा का मजा अधूरा रहेगा.

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@PrimeVideoIN @TheViralFever @ArunabhKumar @StephenPoppins @chandan_txt @vijaykoshy @metaltoothpk @Farjigulzar @Neenagupta001 @malikfeb @chandanroy77 @Sanvikka Pankaj jha (mla) kidhar hai??? — priyanshu yadav (@priyanshuyd765) November 23, 2026

कब और कहां रिलीज होगी पंचायत 5?

फुलेरा लौटने का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है. 'पंचायत सीजन 5' 3 दिसंबर 2026 को Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होने वाला है. मेकर्स ने 18 नवंबर को इसकी रिलीज डेट का ऐलान किया था.

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्रांति देवी के नए नेतृत्व में फुलेरा की राजनीति किस करवट बैठती है और अभिषेक अपनी नौकरी, MBA की तैयारी और रिंकी के साथ रिश्ते के बीच कैसे तालमेल बिठाता है. फिलहाल ट्रेलर ने फैंस के बीच नए सीजन को लेकर जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है.

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