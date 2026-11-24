कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र में गंगा बैराज के पास चमनगंज निवासी साबिर के नाबालिग बेटे ने तेज रफ्तार में पिता की XUV कार चलाते हुए उन्नाव से आ रहे दो साइकिल सवारों को टक्कर मार दी. स्टीयरिंग डिसबैलेंस होने से हुए इस हादसे में साइकिल सवार रामनरेश की मौत हो गई, जबकि मुन्नीलाल अस्पताल में भर्ती हैं. स्थानीय लोगों ने कार को पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन नाबालिग को कुछ ही घंटों में थाने से जमानत मिल गई.

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मौके पर पकड़ा गया नाबालिग, परिवार में मचा कोहराम

हादसे के वक्त नाबालिग लड़का अपने दो-तीन साथियों के साथ कार में था. लोगों ने मौके पर ही गाड़ी रोककर पूछताछ की, जिसमें उसने खुद कार चलाने और दोस्तों के साथ होने की बात कही. इस हादसे में बेकसूर रामनरेश की मौत से घरवाले रो-रोकर बेहाल हैं, वहीं मुन्नीलाल अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

पुलिस का क्या कहना है और क्यों मिली जमानत

एडीसीपी डॉ. अर्चना सिंह ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक घायल है, कार कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामला नाबालिग से जुड़ा है और 7 साल से कम सजा वाले प्रावधान के तहत कानून के मुताबिक उसे कुछ घंटों में ही थाने से जमानत दे दी गई.

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कानपुर में लग्जरी कारों से हादसों के पुराने मामले

शहर में लग्जरी गाड़ियों से हुए ऐसे हादसे पहले भी सुर्खियों में रहे हैं. इसी महीने छोटी दीपावली पर बालू ठेकेदार गुड्डू सचान की बेटी गीत की थार से बीमा एजेंट संतोष सिंह की मौत हुई थी और उसे भी कुछ घंटों में जमानत मिली थी. इससे पहले ग्वालटोली में तंबाकू कारोबारी के बेटे शुभम की लैंबॉर्गिनी ने तीन लोगों को टक्कर मारी थी और उसे भी अदालत से जमानत मिल गई थी.

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