बिहार के मोकामा में विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियां अब आखिरी दौर में पहुंच गई हैं. 25 नवंबर को होने वाले विवाह समारोह से दो दिन पहले जहां मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दीं. तीन दिनों तक हुई बारिश के कारण आयोजन स्थल पर घुड़दौड़ के लिए तैयार किया गया मैदान और हेलीकॉप्टर उतारने के लिए बनाए गए हेलीपैड की जगह कीचड़ से भर गई. अब मौसम साफ होने के बाद खुद अनंत सिंह मैदान में उतर गए हैं. जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से जमीन को दुरुस्त करने का काम चल रहा है. कोशिश है कि बाहर से आने वाले मेहमानों के हेलीकॉप्टर उतरने और घुड़दौड़ के आयोजन में कोई परेशानी न हो.

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शादी में अब महज 24 घंटे का वक्त बचा है. ऐसे में तैयारियों को तेजी से पूरा किया जा रहा है. आयोजन स्थल पर मजदूरों और कारीगरों की टीम लगातार काम में जुटी है. बारिश के कारण जिन हिस्सों में पानी भर गया था, वहां मिट्टी डालकर जमीन को समतल किया जा रहा है. हेलीपैड के आसपास भी मशीनों से काम कराया जा रहा है. अनंत सिंह खुद मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं.

25 मेहमानों के हेलीकॉप्टर के लिए अलग इंतजाम की कोशिश

शिवांगी सिंह की शादी में देश के अलग-अलग हिस्सों से मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. इनमें करीब 25 मेहमानों के हेलीकॉप्टर से आने की बात सामने आई है. इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थल के आसपास अलग-अलग हेलीपैड तैयार कराने की व्यवस्था की गई थी. कुछ हेलीपैड बन भी चुके थे, लेकिन लगातार बारिश ने पूरी तैयारी पर पानी फेर दिया. हेलीपैड वाली जगह पर पानी भरने के बाद जमीन दलदली और कीचड़युक्त हो गई. हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिहाज से ऐसी जमीन को ठीक करना जरूरी है. यही वजह है कि अब मिट्टी डलवाने के साथ-साथ जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से मैदान को तैयार किया जा रहा है. अनंत सिंह की कोशिश है कि शादी के दिन तक हेलीपैड और आसपास का पूरा क्षेत्र इस्तेमाल के लायक हो जाए. बारिश से सिर्फ हेलीपैड ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि घुड़दौड़ के लिए तैयार किया गया मैदान भी खराब हो गया था उसे अब सही कर लिया गया है. मौसम साफ होने के बाद काम में तेजी आई है और मशीनों के जरिए हैलीपैड को दुरुस्त किया जा रहा है.

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चीन और थाईलैंड से आए फूलों से सजेगा मंडप और जयमाल स्टेज

शादी की तैयारियों में सजावट पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. शिवांगी सिंह की शादी के मंडप और जयमाल स्टेज को आकर्षक बनाने के लिए चीन और थाईलैंड से फूल मंगाए गए हैं. इन फूलों की खेप मोकामा पहुंच चुकी है. आयोजन में इनका इस्तेमाल मंडप और जयमाल समारोह की सजावट के लिए किया जाना है. फूलों पर लाखों रुपये खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है. शादी के लिए तैयार किया जा रहा जयमाल मंच भी अपने डिजाइन की वजह से चर्चा में है. इसे सामान्य शादी समारोहों में बनने वाले मंच से अलग, राजस्थानी महलों की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. मंच का आधार ईंटों से बनाया गया है. इसके ऊपर अलग-अलग आकार के सजावटी पिलर, गुंबद और अन्य ढांचे लगाए जा रहे हैं. मंच के निर्माण में करीब 20 गुंबदों और कई सजावटी पिलरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. कई पिलरों को गुलाबी रंग दिया जा रहा है, जबकि कुछ गुंबदों पर भी पिंक कलर की फिनिशिंग की जा चुकी है. कारीगर लगातार काम कर रहे हैं, ताकि विवाह समारोह से पहले पूरा मंच तैयार हो सके.

पिंक थीम में नजर आएगा शादी समारोह

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शिवांगी की शादी में गुलाबी रंग को सजावट की मुख्य थीम बनाया गया है. जयमाल स्टेज के साथ ही पंडाल और टेंट भी पिंक थीम पर तैयार किए जा रहे हैं. आयोजन स्थल पर जगह-जगह गुलाबी रंग की सजावट दिखाई दे रही है. मंच के आसपास भी इसी रंग को प्रमुखता दी जाएगी. राजस्थान के महलों जैसी बनावट और गुलाबी रंग की सजावट को मिलाकर जयमाल स्टेज को भव्य रूप देने की तैयारी है. सजावटी सामान ट्रकों के जरिए लगातार आयोजन स्थल तक पहुंचाया जा रहा है. कारीगर पिलरों और गुंबदों को जोड़ने, रंगने और अंतिम रूप देने में जुटे हैं. शादी के दिन रोशनी और फूलों से सजने के बाद मंच का पूरा स्वरूप सामने आएगा.

शादी की चर्चा के बीच मोकामा पहुंच रहे सोशल मीडिया क्रिएटर्स

अनंत सिंह की बेटी की शादी सिर्फ बिहार ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है. शादी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं. इसी चर्चा के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों से यूट्यूबर और सोशल मीडिया क्रिएटर्स मोकामा पहुंचने लगे हैं. आयोजन स्थल के आसपास क्रिएटर्स की बढ़ती संख्या से तैयारियों में जुटे लोगों की परेशानी भी बढ़ी है. दिल्ली से पहुंचे एक यूट्यूबर ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस शादी की लगातार चर्चा हो रही है. इसी वजह से वह दिल्ली से मोकामा पहुंचे हैं, ताकि समारोह से जुड़ी गतिविधियों को कवर कर सकें. वहीं, आयोजन में लगे अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि बड़ी संख्या में क्रिएटर्स पहुंचने से कामकाज प्रभावित हो रहा है. उनके मुताबिक, कई बार लोगों की भीड़ के कारण तैयारियों को पूरा करने में दिक्कत आती है. हालांकि, उनका यह भी कहना है कि विधायक की ओर से किसी को रोकने का निर्देश नहीं दिया गया है. अनंत सिंह का कहना है कि हर किसी की रोजी-रोटी चलनी चाहिए, इसलिए क्रिएटर्स को आने से रोका नहीं जा रहा. समर्थकों की बस इतनी अपील है कि वे कवरेज के दौरान काम करने वाले लोगों को भी जगह दें.

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