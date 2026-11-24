पड़ोसी देश पाकिस्तान के रोमांटिक ड्रामा 'दर-ए-निजात' (Dar-e-Nijaat) की दीवानगी इंडियंस के सिर चढ़कर बोल रही है. शो के लीड एक्टर अबू बकर (शहरयार मुनव्वर) के लिए लड़कियां ही नहीं लड़के तक क्रेजी हो रहे हैं. इंडियंस का इस किरदार और शो के लिए प्यार इस कदर परवान चढ़ा है कि स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जा रही है. जी हां, ये सच है. ऐसा कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली में हुआ है.

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अबू बकर के लिए ये कैसी दीवानगी?

हाल ही में पाकिस्तानी ड्रामे को देखने के लिए दिल्ली के कैफे में वॉच पार्टी ऑर्गेनाइज की गई. इसे टेल्स ऑफ सिटी ऑफिशियल ने हमजा खान, ऐशल और फादिया के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था. इंडिया टुडे ने टेल्स ऑफ सिटी के फाउंडर सुफियान खान से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कैसे इस इवेंट को रखने का उन्हें आइडिया सूझा.

सुफियान के मुताबिक, वो करीब एक महीने से पाकिस्तानी शो को फॉलो कर रहे थे. उनकी कम्यूनिटी के लोग भी ये शो फॉलो कर रहे हैं. सुफियान को दिल्ली में शो की स्क्रीनिंग रखने के लिए ढेर सारे मैसेज आए थे. उनकी इस पहल को लोगों का दमदार रिस्पॉन्स मिला है. सुफियान के मुताबिक, अबू बकर की लोकप्रियता की वजह उसका हीरो जैसा नहीं बल्कि आम इंसान जैसा होना है.

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कैसी रही स्क्रीनिंग?

ऑर्गेनाइजर्स ने वॉच पार्टी के लिए सिर्फ 45 लोगों की रजिस्ट्रेशन लिमिट रखी थी, लेकिन सैकड़ों लोगों ने इस इवेंट में शामिल होने की इच्छा जताई. शो के लिए 899 रुपये एंट्री फीस रखी गई थी. इसमें फूड, वेलकम ड्रिंक और स्क्रीनिंग शामिल थी. पार्टी में लोगों को अपने मोस्ट फेवरेट या मोस्ट हेटेड किरदार के लुक में आने का ऑप्शन दिया गया. लोगों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखते हुए गेम्स और क्विज का भी इंतजाम किया गया था. सबसे मजेदार बात ये रही कि वॉच पार्टी में महिलाओं से मुकाबले पुरुष ज्यादा थे. सुफियान के मुताबिक, इवेंट में करीब 60 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाओं ने हिस्सा लिया.

वॉच पार्टी में शो का 33वां एपिसोड दिखाया गया. कॉल पर शो के डायरेक्टर साकिब खान और जनता के बीच इंटरैक्शन रखी गई. जो कि 40 मिनट चली, जबकि इसे 10 मिनट के लिए शेड्यूल किया गया था. लोगों ने उनसे किरदारों, कहानी और शो को फिल्माने के तरीके को लेकर सवाल पूछे. इस वॉच पार्टी को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद आयोजकों से नई स्क्रीनिंग की मांग हो रही है. फिनाले के लिए खास वॉच पार्टी रखने पर प्लान बनाया जा रहा है.

ग्रीन फ्लैग है अबू बकर

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शो में हैंडसम हंक शहरयार मुनव्वर अबू बकर का रोल निभा रहे हैं. उनका शांत नेचर, निस्वार्थ और डेडिकेशन वाला लव, इमोशनल मैच्योरिटी होना उन्हें परफेक्ट ग्रीन फ्लैग बनाता है. एक ओर जहां ज्यादातर पाकिस्तानी ड्रामों में हीरो को एग्रेसिव और ग्रे शेड में दिखाया जाता है. मगर अबू बकर वैसा नहीं है. वो रिश्तों को समझता है और दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है. इसी वजह है कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष दर्शक भी इस किरदार को पसंद कर रहे हैं.

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