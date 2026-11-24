मुंबई के कुर्ला स्थित प्रमोद महाजन रिक्रिएशन ग्राउंड में पिछले सप्ताह एक युवा जोड़े के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद BMC के गार्डन और मनोरंजन मैदानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 नाबालिगों को हिरासत में लिया है. वहीं, घटनास्थल की स्थिति देखने पर पता चलता है कि इस गार्डन में सुरक्षा के लिहाज से कई कमियां हैं.

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यहां मुख्य सड़क से आने-जाने के लिए अलग एक्सेस रोड नहीं है और पीछे की तरफ स्लम इलाके से जुड़ी चारदीवारी कई जगह से टूटी हुई है, इससे लोगों के गार्डन में दाखिल होने का रास्ता बना हुआ है. यह गार्डन फीनिक्स मॉल के पास स्थित है, इसे रिक्रिएशनल ग्राउंड के तौर पर विकसित करने के बाद बीएमसी को सौंपा गया था. हालांकि, इसके विकास के दौरान कई कमियां रह गईं. ग्राउंड की चारदीवारी टूटी होने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से यहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर निगरानी रखना मुश्किल है.

कांग्रेस नेता अशरफ आजमी ने गार्डन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महानगरपालिका की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि मुंबई में मनोरंजन मैदानों और गार्डन में परिवार, महिलाएं और बच्चे आते हैं. उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएमसी की है, लेकिन महानगरपालिका इस मामले में पूरी तरह नाकाम नजर आती है, आजमी के मुताबिक, मुंबई के ज्यादातर मैदानों और गार्डन में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरों की कमी है.

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कई जगह गार्ड ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं होते या फिर उनकी तैनाती ठेकेदारों की मर्जी पर निर्भर करती है. कुछ जगहों पर सुरक्षा से जुड़े ठेके की अवधि भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन वहां पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं.

उन्होंने सुझाव दिया कि गार्डन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके रखरखाव वाले ठेकेदारों के बजाय किसी अलग एजेंसी को दी जानी चाहिए. बीएमसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन-सा सुरक्षा कर्मचारी किस जगह ड्यूटी पर है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसी का भुगतान ठेकेदार के बिल से काटकर किया जा सकता है.

मदरसे को लेकर बीजेपी नेता का आरोप, बीएमसी ने दिया निरीक्षण नोटिस

इस घटना के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने गार्डन से सटी एक संरचना को अवैध मदरसा बताते हुए सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि घटना में शामिल नाबालिग इसी जगह से आए थे. हालांकि, अशरफ आजमी ने इस आरोप की जानकारी होने से इनकार किया, उन्होंने कहा कि वह दूसरे वार्ड से आते हैं और इस मामले में उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है.

वहीं, बीएमसी के एल-वॉर्ड कार्यालय ने मुंबई नगर निगम अधिनियम के तहत इस संरचना के निरीक्षण के लिए नोटिस जारी किया है. निरीक्षण के दौरान जमीन के मालिकाना हक, डेवलपमेंट प्लान (DP) में आरक्षण और निर्माण की अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी. अगर जांच में कोई अनियमितता मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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अशरफ आजमी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अपराध का कोई धर्म या मजहब नहीं होता. इसे धर्म के नजरिए से देखने के बजाय अपराध के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

आजमी ने बताया कि साल 2015 में जब उन्होंने इस मैदान का मुद्दा उठाया था, तब बीएमसी को इसका कब्जा मिल चुका था, लेकिन मैदान विकसित नहीं हुआ था. उस समय फीनिक्स मॉल की दुकानों से यहां कचरा डाला जाता था, उनके मुताबिक, मुद्दा उठने और मीडिया में खबरें आने के बाद बीएमसी ने इसे विकसित करने की योजना बनाई थी.

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