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आज 15 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आलस्य न करें, जिद त्यागें

Aaj ka Kanya Rashifal 15 October 2026, Virgo Horoscope Today: आलस्य न करें.  जिद त्यागें.  प्रबंधन संवारें.  स्वास्थ्य व्यक्तित्व सुधार पर रहेगा.  मनोबल मजबूत होगा.  विविध प्रयासों में सक्रियता लाएं. 

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virgo horoscope
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सूचनाओं को साझा करेेंगे.  साहसिक कार्यों  में गति बनाए रखेंगे.  कामकाजी स्थिति संवरेगी.  साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे.  सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे.  अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा.  सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.  प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे.  संपर्क संवाद बढ़ेगा.  पहल बढ़ाएंगे.  कार्य विस्तार के मामलों को गति देंगे.  वाणिज्यिक में यात्राएं सफल होंगी.  वाद संवाद पर जोर रहेगा.  आलस्य का त्याग करेंगे.  व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- करियर में अनुभव का लाभ उठाएंगे.  कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे.  व्यापार में सफलता बनेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सीख सलाह सुनेंगे.  नियम कानून बनाए रखेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.  सहकारिता का भाव बढ़ेगा.  संबंधों का लाभ उठाएंगे.  कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा.  यात्रा हो सकती है.  मामले लंबित रखने से बचें. 

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प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताएंगे.  अपनों से सुख सौख्य बांटेंगे.  मन के मामलों में फोकस बढ़ेगा.  संबंधों में सहजता संतुलन रखेंगे.  प्रिय से भेंट होगी.  सहज चर्चाओं में शामिल होंगे.  विनम्र रहेंगे.  सभी से सामंजस्य रखेंगे.  सबका साथ और विश्वास पाएंगे.  अतिथि का सत्कार करेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- आलस्य न करें.  जिद त्यागें.  प्रबंधन संवारें.  स्वास्थ्य व्यक्तित्व सुधार पर रहेगा.  मनोबल मजबूत होगा.  विविध प्रयासों में सक्रियता लाएं. 

आज का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें.  आस्था और सात्विकता बढ़ाएं.  पीला दान करें.  कथा सुनें. 

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शुभ अंक : 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग : खाकी

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