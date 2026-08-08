आज 8 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होेगी, आर्थिक मामले गति लेेंगे

कार्यक्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे. लाभ का प्रतिशत उूंचा रहेगा. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास होगा. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होेगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. घर परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. आय के नवस्त्रोत सृजित होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- आर्थिक अवसर बढेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन रखेंगे. कारोबारियों का भरोसा बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. व्यवसायिक मामले बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति - लंबित धन प्राप्त होगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक मामले गति लेेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंध कार्यों में गति आएगी. उचित परिणाम बनेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंध संवार पाएंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस बना रहेगा. प्रेम और स्नेह के प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ेगा. व्यवहार प्रभावी होगा. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. संवाद बेहतर होगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुएं दान करें. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : वाटर ब्लू

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