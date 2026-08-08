आज 8 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: धनधान्य संवरेगा, अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी

कारोबारी योजनाओं को बेहतर दिशा देने में सफल रहेंगे. वित्तीय लाभ बढ़त पर रहेगा. प्रबंधकीय कार्यों में तेजी आएगी. पेशेवर संतुलन पर जोर देंगे. मान सम्मान में वृद्धि होेगी. बड़प्पन रखेंगे. प्रशासन के कार्य बनेंगे. पैतृक पक्ष के़े मामले पक्ष में रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग होंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी. करियर व्यापार के मामले सधेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामले सकारात्मक रहेगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. कामकाज में सभी का सहयोग रहेगा. सत्ता के मामलों में उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक लाभ बल पाएगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध प्रयास सफल रहेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा. धनधान्य संवरेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष का वातावरण रहेगा. निजी मामलों में साहस व संवाद बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यवस्था संवार पर रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : बैंगनी

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