आज 5 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आस्था विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम संबंधों को बल मिलेगा

कारोबारी लाभ और सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. कामकाजी सुधार से पेशेवर मामलो में उछाल पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास आगे बढ़ेंगे. पैतृक संपत्ति के विषयों से जुड़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर कारोबार में शुभता रखेंगे. कामकाजी मुलाकात असरदार रहेगी. प्रशासनिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कार्यगत परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. सुखद स्थिति बनी रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- लिखापढ़ी में सहजता रहेगी. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. साहस व पराक्रम बनाए रखेंगे. वित्तीय क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. अंहकार को त्यागेंगे. मामले लंबित रखने से बचेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़त पर रहेगा. विविध परिणाम बेहतर बनेंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. इच्छित उपलब्धि हासिल करेंगे.

प्रेम मैत्री- घरवालों की खुशी बढ़ाएंगे. पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा. आस्था विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. आशंकाएं स्वतः दूर होंगी. आपसी भरोसे को बढ़ावा मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- तथ्य बनाए रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

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