आज 13 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: आज नौकरी-व्यापार में चमकेगी किस्मत, नए अवसरों से मिलेगी सफलता

कार्यशैली बेहतर रहेगी. सृजन कार्य संवार पर रहेंगे. करियर व्यापार में संपर्क संवाद संवार पाएंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवाचार बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सक्रियता आएगी. श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ेंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. बचत बैंकिंग में रुचि लेंगे. नवीन शुरूआत हो सकती है. रचनामत्कता में सुधार आएगा. धैर्य से कार्य करेंगे. धर्म का पालन और सहजता बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में प्रतिभा और कौशल से उचित जगह बनाएंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. नवीन क्षेत्रों में पहल बनाए रखेंगे. अवसरों की तलाश बढ़ेगी. जिम्मेदार प्रभावित होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी. लाभ विस्तार में रुचि बनी रहेगी. वाणिज्यिक संवाद बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास रहेगा. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों में सक्रियता बनी रहेगी. प्रेम प्रयासों में सुख साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा व संवाद में प्रभावी रहेंगे. व्यवस्था मजबूत बनेगी. समस्याएं हल होंगी. सभी का ख्याल रखेंगे. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां के चंद्रघंटा स्वरूप महावीर की पूजा वंदना करें. तप साधना और जाप बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें. नवीनता बनाए रखें.

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शुभ अंक : 4, 6, और 9

शुभ रंग : मैरून

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