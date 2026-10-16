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Maha Ashtami 2026: महाष्टमी पर एक नहीं 6 शुभ योग, इन 4 राशियों को मिलेगा पैसा, प्रमोशन, प्रॉपर्टी

इस बार नवरात्र अष्टमी पर सर्वार्थसिद्धि और रवि योग रहने वाला है. इसके अलावा, 19 अक्टूबर को तुला राशि में शुक्र, सूर्य और बुध की मौजूदगी से लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य, शुक्रादित्य राजयोग भी रहेगा. गुरु-चंद्रमा की विशेष स्थिति गजकेसरी योग भी बनाएगी.

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19 अक्टूबर को तुला राशि में शुक्र, सूर्य और बुध की मौजूदगी से लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य और शुक्रादित्य राजयोग रहेगा. (Photo: ITG)
19 अक्टूबर को तुला राशि में शुक्र, सूर्य और बुध की मौजूदगी से लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य और शुक्रादित्य राजयोग रहेगा. (Photo: ITG)

इस साल शारदीय नवरात्र की महाष्टमी 19 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी. इस बार पांच शुभ योग इस तिथि को खास बना रहे हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार अष्टमी पर सर्वार्थसिद्धि और रवि योग रहने वाला है. इसके अलावा, 19 अक्टूबर को तुला राशि में शुक्र, सूर्य और बुध की मौजूदगी से लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य, शुक्रादित्य राजयोग भी रहेगा. साथ ही, गुरु-चंद्रमा की विशेष परिस्थिति इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण करेगी. यह दुर्लभ संयोग चार राशियों के लिए बड़ा लाभकारी माना जा रहा है.

मेष राशि
युवाओं को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट की संभावना बन सकती है. जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना फायदेमंद रहेगा. व्यापारियों को नए लोगों से संपर्क बनाने का लाभ मिल सकता है. इन संपर्कों के जरिए कारोबार से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं. अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें समझौते की संभावना बन सकती है. सेहत के मामले में भी राहत महसूस हो सकती है और स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहने के संकेत हैं.

मिथुन राशि
जो लोग अपना कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता और प्रतिभा दिखाने के मौके मिल सकते हैं. सुनहरे अवसरों का सही इस्तेमाल करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी. इससे उनकी तैयारी बेहतर हो सकती है. प्रेम जीवन की बात करें तो रिश्तों में खुशहाली बनी रहने की संभावना है.

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सिंह राशि
नौकरीपेशा लोगों को बड़े पद की जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में भी समय अनुकूल रहने के संकेत हैं. परिवार और निजी जीवन से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है. सिंह राशि के जातकों को संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. इससे परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है. सामाजिक जीवन में भी मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने और कामकाज पर ध्यान देने से इस समय का बेहतर उपयोग किया जा सकता है.

मकर राशि
नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर रह सकता है. इसका लाभ आने वाले समय में करियर से जुड़े मामलों में मिल सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. मकर राशि के जातक परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं. वहीं, लंबे समय से अटके हुए कामों में गति आने से मन प्रसन्न रह सकता है. जरूरी कामों को प्राथमिकता देना और अनुभवी लोगों की सलाह पर विचार करना लाभकारी रहेगा.

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