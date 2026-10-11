आज 11 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: धन-संपत्ति में होगा लाभ, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

कार्यविस्तार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. व्यवसाय को बेहतर बनाने की सोच होगी. आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे. भाई बंधुओं के साथ वक्त बिताएंगे. सीखने सिखाने में तेज रहेंगे. कौशल प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे. सुखद संदेशों का आदान प्रदान बना रहेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे. आस्था बढ़ेगी. संपर्क संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. साहस से काम लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में साहस बढ़ा रहेगा. अनुकूल वातावरण बन रहेगा. योजनाओं में तेजी आएगी. आकर्षण बना रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर व्यवस्थित गतिविधि बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में शुभता रहेगी. सफलता बढ़त पर रहेगी. संबंधों में सुधार आएगा. आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. चर्चा संवाद फोकस रहेगा. शुभ सूचना पाएंगे. संसाधनों को बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और साहचर्य के मामले संवरेंगे. सुख सहकार बना रहेगा. संबंधों में प्रभावी रहेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. बंधुजनों से करीबी रहेगी. मित्रों से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. अपनों को सरप्राइज कर सकते हैं. विनय विवेक बढ़ाएंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. सभी प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. शुभता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. आपसी विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

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आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. भेंट मुलाकात बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1, 2, 4 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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