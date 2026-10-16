Mithun Tarot Rashifal 16 October 2026: ढंग से कार्य करेंगे, धनलाभ बना रहेगा

मिथुन

नाइट आफ कप्स

आज का दिन आपके लिए मन की कहने सुनने में सहायक है. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहेंगे. जरूरी संदेशों का संचार बनाए रखेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे. दोस्तों के साथ मिलकर सुखद पलों को बांटेंगे. सबसे मेलजोल बढ़ाने में आगे रहेंगे. विभिन्न मामलों में पहल का भाव रहेगा. योजनाओं में सजगता बढ़ाएंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे. मदद का भाव रहेगा.

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प्रेम प्रयासों में सफल होंगे. करीबियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. संबंध सुधार पर रहेंगे. सहकार की भावना को बल मिलेगा. लक्ष्य हासिल करने की कोशिश रहेगी. बड़ों की सीख सलाह का पालन रखेंगे. घर में सुखद माहौल बना रहेगा. निजी मामलों में सक्रियता रखेंगे. वरिष्ठों का सानिध्य पाएंगे. परस्पर मदद की भावना बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: सेहत के मामले सुधार पाएंगे. अनुशासन पर बल देंगे. सहजता बंनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में सहयोग मिलेगा. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. धनलाभ बना रहेगा.

रिश्ते: करीबियों का साथ रहेगा. गेस्ट का आना-जाना बना रहेगा. संबंधों में मिठास रहेगी.

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