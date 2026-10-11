Mithun Tarot Rashifal 11 October 2026: असहजता कम होगी, जीवनशैली संवार पाएगी

मिथुन

पेज आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए नया सीखने और कला कौशल से श्रेष्ठ परिणाम पाने में सहयोगी है. वित्तीय मामलों में सहजता बनाए रखेंगे. जरूरी कार्यों को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. बजट पर फोकस बनाए रखेंगे. सबको जोड़े रखने में सफल रहेंगे. सहयोग और विश्वास बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ संबंधों को बढ़ावा देंगे. सूचनाओं को का साझा करेंगे.

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यात्रा की संभावना बनी रहेगी. संबंधों में पहल रखेंगे. कार्य प्रदर्शन बेहतर रहेगा. घर में शुभता का वातावरण बढ़ेगा. कारोबार में दोस्तों की मदद से लक्ष्य साधेंगे. व्यवसायिक मामलों में मजबूती बनी रहेगी. विभिन्न विषयों पर संवाद बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से अपना पक्ष रखेंगे. समकक्षों का समर्थन रहेगा. लापरवाही नहीं दिखाएंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य एवं खानपान बेहतर रहेगा. असहजता कम होगी. जीवनशैली संवार पाएगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. अपेक्षित परिणाम बनेंगे. समझौते पक्ष में रहेंगे.

रिश्ते: अपनों के लिए समय निकालें. सहयोग से कार्य साधेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी.

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