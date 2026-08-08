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आज 8 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाए रहेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 8 August 2026, Gemini Horoscope Today: पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रहेंगे. पेपरवर्क में भूलचूक से बचें.

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gemini horoscope
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आर्थिक स्तर सामान्य रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों में सावधानी बनाए रखें. ठगी व धोखेबाजी के शिकार होने से बचें. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रहेंगे. पेपरवर्क में भूलचूक से बचें.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक गतिविधियों में सजगता बनाए रहें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. व्यापार में निरंतरता लाएं. विभिन्न मामलों में सजगता रखें. व्यर्थ विवाद की आशंका है.

धन संपत्ति - निवेश पर ध्यान देंगे. आय पर दबाव रहेगा. न्यायिक कार्यों में रुचि रखेंगे. नियमों का पालन रखेंगे. व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी.

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प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों को निभाने पर जोर देंगे. विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाए रहेंगे. धूर्त से सावधानी बरतें. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे. अपनों पर क्षमता से ज्याद खर्च कर सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन पालन रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. सेहत के संकेतों को नजरअंदाज न करें.

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. सहकारिता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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