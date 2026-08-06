आज 6 अगस्त 2026 मेष राशिफल: आर्थिक सफलता मिलेगी, नौकरी बढ़त पर बनी रहेगी

घर में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सपरिवार भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. भव्यता पर जोर होगा. आर्थिक प्रबंधन मजबूत रहेगा. रक्त संबंधों में भरोसा बनाए रखेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी . धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. पैतृक संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. योजनागत प्रयासों में गति बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. साहस बल पाएगा.

धन संपत्ति- आर्थिक सफलताएं बढ़त पर बनी रहेंगी. बचत कार्यों पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. हितलाभ को बढ़ावा मिलेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों में सबका साथ और समर्थन पाएंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. निजी संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी.

स्वारथ्य मनोबल- फोकस बढ़ेगा. खानपान पर जोर होगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. आदर भाव बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

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