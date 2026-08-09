scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Most Dangerous Fort in Maharashtra: महाराष्ट्र का ये किला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं! 2,300 फीट की ऊंचाई पर है खतरनाक ट्रेक

Most Dangerous Fort in Maharashtra: अगर आपको ट्रेकिंग और एडवेंचर का शौक है तो महाराष्ट्र का कलावंतिन दुर्ग आपके लिए खास जगह हो सकती है. 2,300 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले तक पहुंचने का रास्ता बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है.

Advertisement
X
2,300 फीट की ऊंचाई और सीधी खड़ी सीढ़ियां (Photo-ITG)
2,300 फीट की ऊंचाई और सीधी खड़ी सीढ़ियां (Photo-ITG)

Most Dangerous Fort in Maharashtra: अगर आपको घूमने के साथ एडवेंचर और ट्रेकिंग का शौक है तो महाराष्ट्र का कलावंतिन दुर्ग आपके लिए एक रोमांचक जगह हो सकती है. मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित यह किला अपनी खड़ी चढ़ाई और मुश्किल रास्ते के लिए जाना जाता है. यहां पहुंचने के लिए बेहद संकरी और ऊबड़-खाबड़ सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है. यही वजह है कि इस ट्रेक को आसान नहीं माना जाता.

क्यों खास है कलावंतिन दुर्ग?
कलावंतिन दुर्ग पनवेल और माथेरान के बीच स्थित है. लगभग 2,300 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला कई सदियों पुराना माना जाता है. किले तक पहुंचने का रास्ता ही इसे बाकी जगहों से अलग बनाता है. 

ट्रेक के दौरान चट्टानों को काटकर बनाई गई खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है. इन सीढ़ियों के कई हिस्सों में सुरक्षा के लिए रेलिंग या मजबूत सहारा नहीं है. इसलिए यहां ट्रेकिंग के लिए अच्छी फिटनेस, बैलेंस और सावधानी बेहद जरूरी है.

सम्बंधित ख़बरें

pune aircraft crash
महाराष्ट्र के बारामती एयरस्ट्रिप के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश
Earthquake
नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके, कुछ मकानों में आई दरारें
Maharashtra
अंतिम संस्कार से लौट रहा परिवार कार हादसे का हुआ शिकार
Sangli Love Story
सांगली में प्रेम प्रसंग बना फिल्म शोले का सीक्वल
तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी DRI. (Photo: Representational )
ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में गोल्ड तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश, 3 करोड़ का सोना जब्त

ऊपर पहुंचकर दिखता है शानदार नजारा
मुश्किल चढ़ाई के बाद जब आप किले के ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं तो आसपास का नजारा सारी थकान दूर कर देता है. यहां से पहाड़ों, घाटियों और आसपास के इलाकों का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है. साफ मौसम में माथेरान, चंदेरी और इरशाल जैसे इलाकों के नजारे भी देखे जा सकते हैं.

Advertisement

किले का इतिहास भी है दिलचस्प
कलावंतिन दुर्ग के इतिहास को लेकर अलग-अलग मान्यताएं मिलती हैं. कुछ लोगों के अनुसार इसका पुराना नाम मुरंजन किला था. वहीं, एक मान्यता यह भी है कि इसका नाम कलावंतिन नाम की रानी के नाम पर पड़ा था. बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल से जुड़े इतिहास में भी इस किले का उल्लेख मिलता है.

यहां पहुंचें कैसे?
कलावंतिन दुर्ग के ट्रेक की शुरुआत आमतौर पर ठाकुरवाड़ी गांव से होती है. मुंबई से ट्रेन के जरिए पनवेल पहुंचा जा सकता है. इसके बाद बस या स्थानीय साधन से ठाकुरवाड़ी पहुंचकर ट्रेक शुरू किया जाता है.

अगर आप पहली बार यह ट्रेक कर रहे हैं तो किसी अनुभवी गाइड या ट्रेकिंग ग्रुप के साथ जाना बेहतर रहेगा. कुछ ट्रैवल एजेंसियां ट्रेक के साथ कैंपिंग और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं.

कब जाना चाहिए?
कलावंतिन दुर्ग का ट्रेक मानसून के दौरान करना जोखिम भरा हो सकता है. बारिश में चट्टानी सीढ़ियां और रास्ते काफी फिसलन भरे हो जाते हैं. इसलिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय ट्रेकिंग के लिए बेहतर माना जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान
यह कोई ट्रेक नॉर्मल नहीं है. अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, सेहत सही नहीं है या मौसम खराब है तो ट्रेक करने से बचना बेहतर है. ट्रेक पर जाते समय अच्छे ग्रिप वाले जूते, पर्याप्त पानी और जरूरी सुरक्षा सामान अपने साथ लेकर ही निकलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Most Dangerous Fort in Maharashtra: महाराष्ट्र का ये किला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं! 2,300 फीट की ऊंचाई पर है खतरनाक ट्रेक |
    अचानक सड़क पर गिरा कांवड़िया... पुलिस बनी देवदूत, छाती रगड़ी और बाइक से पहुंचाया अस्पताल |
    यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर रिलीज, कियारा की स्पीच चर्चा में |
    होटल के कमरे में दुबई की हसीना के साथ थीं आकांक्षा चमोला, देखकर चौंका वेटर, बोलीं- वाइन गिरा दी |
    असम में नहीं थम रहा बाढ़ का प्रकोप, मौत का आंकड़ा 100 के करीब, गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित |
    क्या अमेरिका ने किया ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह? देखें दुनिया आजतक |
    सोहेल खान की पार्टी में सलमान संग दिखे कुशाल टंडन |
    25 महिलाओं से शादी और करोड़ों की ठगी... अब समधी के खिलाफ BJP विधायक ने दर्ज कराई FIR |
    सूरत से सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने, तेज रफ्तार कार अचानक हुई बेकाबू |
    मथुरा में कार सेवा पर पुलिस सख्त! कोर्ट का जिक्र कर कहा, 'नई परंपरा की इजाजत नहीं'
    Advertisement