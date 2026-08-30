September 2026 Vrat Tyohar: जन्माष्टमी से हरतालिका तीज तक, देखें सितंबर में आने वाले व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

September 2026 Vrat Tyohar: सितंबर का महीना शुरू होने वाला है और यह महीना व्रत-त्योहार के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. हिंदू पंचांग के अनुसार, सितंबर के महीने में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, दही हांडी, अजा एकादशी, पिठौरी अमावस्या और हरतालिका तीज जैसे व्रत आने वाले हैं. भगवान गणेश का सबसे बड़ा पर्व गणेश महोत्सव भी सितंबर माह में ही मनाया जाएगा. पितरों को समर्पित श्राद्धपक्ष की शुरुआत भी इसी महीने से होगी. आए जानते हैं कि व्रत-त्योहारों के लिहाज से सितंबर का महीना कितना खास होगा और इसमें कौन-कौन से बड़े व्रत-त्योहार आएंगे.
सितंबर 2026 व्रत-त्योहार लिस्ट
2 सितंबर 2026- हलषष्ठी, रांधण छठ
3 सितंबर 2026- शीतला सातम
4 सितंबर 2026- कृष्ण जन्माष्टमी, विंध्यवासिनी जयंती, अष्टमी रोहिणी, कालाष्टमी
5 सितंबर 2026- दही हांडी, श्री गोगा नवमी
7 सितंबर 2026- अजा एकादशी
8 सितंबर 2026- कृष्ण दामोदर द्वादशी, पर्यूषण पर्वारम्भ, भौम प्रदोष व्रत
9 सितंबर 2026- मासिक शिवरात्रि
10 सितंबर 2026- पिठोरी अमावस्या, दर्श अमावस्या
11 सितंबर 2026- इष्टि, भाद्रपद अमावस्या
13 सितंबर 2026- वराह जयंती
14 सितंबर 2026- हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, सिद्धिविनायक चतुर्थी
15 सितंबर 2026- ऋषि पंचमी
16 सितंबर 2026- बलराम जयंती, स्कंद षष्ठी
17 सितंबर 2026- विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रांति
18 सितंबर 2026- ललिता सप्तमी
19 सितंबर 2026- राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत आरंभ, मासिक दुर्गाष्टमी
21 सितंबर 2026- दशावतार व्रत, कल्कि द्वादशी
22 सितंबर 2026- परिवर्तिनी एकादशी
23 सितंबर 2026- वामन जयंती, भुवनेश्वरी जयंती
24 सितंबर 2026- गुरु प्रदोष व्रत
25 सितंबर 2026- गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर 2026- पूर्णिमा श्राद्ध, भाद्रपद पूर्णिमा व्रत
27 सितंबर 2026- पितृपक्ष आरंभ, प्रतिपदा श्राद्ध
28 सितंबर 2026- द्वितीया श्राद्ध
29 सितंबर 2026- तृतीया श्राद्ध, विघ्नराज संकष्टी
30 सितंबर 2026- चतुर्थी श्राद्ध और पंचमी श्राद्ध