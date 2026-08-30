'खतरों के खिलाड़ी 15' से बाहर हुए ओरी? स्टंट करते वक्त लगी चोट, मांगी माफी

सोशल मीडिया स्टार Orry का 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सफर शायद अचानक रुक गया है. एक स्टंट के दौरान चोट लगने के बाद, एक्टर ने रोहित शेट्टी के होस्ट किए जाने वाले इस रियलिटी शो से बाहर होने का इशारा किया है.

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ओरी ने टास्क के बाद दूसरों की मदद लेते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया. इसके साथ एक इमोशनल नोट भी था, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या स्टंट-बेस्ड शो में उनका सफर खत्म हो गया है?

इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वीडियो शेयर करते हुए Orry ने कहा कि उन्होंने चैलेंज में अपनी पूरी जान लगा दी थी और और ज्यादा न कर पाने के लिए माफी मांगी. उनके मैसेज से ऐसा लगा कि आगे बढ़ने की इच्छा होने के बावजूद उन्हें हार माननी पड़ी.

उन्होंने लिखा, 'दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, और मुझे अफसोस है कि अब मुझमें और कुछ करने की हिम्मत नहीं बची है. सच में हम सबके लिए और अपने लिए यह करना चाहता था. मैं कभी हार नहीं मानना ​​चाहता था और मैंने कभी स्टंट बीच में नहीं छोड़ा. मैंने सच में कोशिश की, लेकिन कभी-कभी हार माननी पड़ती है.'

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उन्होंने आगे कहा, 'सेहत हमेशा सबसे पहले आती है. सभी को शुभकामनाएं.'

हालांकि इस इमोशनल नोट से फैन्स को लग रहा है कि चोट लगने के बाद ओरी शो छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर शो छोड़ने की पुष्टि नहीं की है. जब तक सोशल मीडिया स्टार या मेकर्स की तरफ़ से कोई पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कॉम्पिटिशन में उनकी स्थिति साफ नहीं है.

वैसे हाल ही में ओरी को समय रैना के शो में देखा गया था. जो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हुआ है. 'खतरों के खिलाड़ी 15' हर वीकेंड रात 9 बजे Jio Hotstar और Colors TV पर स्ट्रीम होता है.

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